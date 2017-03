一瞬で飯テロ写真に加工できるアプリ―注目のiPhoneアプリ3選

iPhone/iPadアプリをメインに紹介しているサイト「iPhonePLUS」では、アプリ開発者さんにも御参加いただき、ご自身のアプリ紹介記事をご投稿いただいております。ゲームアプリをはじめ、ツール系や教育など幅広いジャンルのアプリがあります。

そこで、これまでどのアプリ記事が多く読まれているのか、3月20日~3月26日までの一週間を集計。iPhonePLUSではランキング形式で振り返るとともに注目作をピックアップしました。どれも個性的なアプリばかりなので、ぜひダウンロードして試してみてください。

⇒iPhonePLUSアクセスランキングTOP10記事はこちら

(http://iphone.ascii.jp/2017/03/29/ranking987249534/)

それでは、ランキングの中からピックアップしたアプリをどうぞ!

The Steamer

手軽にあらゆるグルメ写真に湯気を加工できるアプリです。使い方はシンプルで、カメラ画面から写真を選択し20種類もの湯気スタンプを好きな場所に配置します。あっという間に飯テロ写真の出来上がりです。

⇒紹介記事

料理写真が一瞬で飯テロ仕様に!湯気加工アプリ「The Steamer」(http://iphone.ascii.jp/2017/03/23/87498534534/)

App Store:The Steamer

開発:ANGLE INC, LIMITED LIABILITY CO.

バージョン: 1.0

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

ミミヨリ - あらゆるニュースを音声で聞く

気になるニュースを人工知能(AI)が読み上げてくれるアプリです。アマゾンが公開している音声読み上げ人工知能「Polly」を採用しているため、これまでの音声読み上げとくらべて飛躍的に聞きやすい音声で、あらゆるニュースを聞くことができます。また視力が弱い人でも、活字でしか提供されていない情報を音声変換という形で簡単に情報を得ることができます。

⇒紹介記事

ニュースは「読む」から「聞く」時代に!人工知能がニュースを読む「ミミヨリ」(http://iphone.ascii.jp/2017/03/20/9873454354/)

App Store:ミミヨリ - あらゆるニュースを音声で聞く

開発:Ankercast

バージョン: 1.0.2

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

LiarBeats(ライアービーツ) -手軽に楽しめる嘘発見器アプリ-

Apple Watchを活用した嘘発見器アプリです。飲み会で気になったあの子や友達の本音を探ったりなど、さまざまなシーンで使えます。あらかじめ作成しておいた質問を相手に見せ、ひと通り回答を終了すると、結果画面に質問ごとの心拍数の増減をグラフで見ることができます。

⇒紹介記事

Apple Watchと連携する本格的な嘘発見器アプリ「LiarBeats」(http://iphone.ascii.jp/2017/03/26/883459454/)

App Store:LiarBeats(ライアービーツ) -手軽に楽しめる嘘発見器アプリ-

開発:bravesoft inc.

バージョン:1.0.1

価格:無料

(バージョンと価格は記事作成時のものです)

いかがでしたでしょうか。ぜひ一度ダウンロードして試してみてください。

なお、iPhonePLUSでは引き続きアプリ開発者さんからの御参加を募集しています。本サイトはWordPressで運用しているため誰にでも簡単にご利用いただくことができますので、アプリのリリースやアップデート情報、そのほかゲーム攻略記事など、ご自身のアプリをどんどんアピールしていただければと思います。

詳しくは『iPhone/iPadアプリ開発者のみなさまへ。このブログに御参加いただけませんか?(http://iphone.ascii.jp/developer/)』をご覧ください。よろしくお願いいたします。

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています