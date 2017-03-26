格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第119回 【格安スマホまとめ】Y!mobile／UQ mobileがiPhone SE販売！ VAIO PhoneのAndroid版はオトク 文● オカモト／ASCII.jp

シェア

ツイートする 一覧







格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はY!mobileとUQ mobileがiPhone SEの販売を開始。また、VAIO PhoneのAndroid版が登場。税抜2万4800円でDSDSにも対応する。

Y!mobileとUQ mobileがiPhone SEを販売。格安スマホ界でのシェアをさらに伸ばす!?

Y!mobileとUQ mobileが

iPhone 5sに続いて、iPhone SEを取り扱い開始

先週はアップルから、PRODUCT（RED）のiPhone 7や3万円台から購入できる新型iPadなどが発表された。また、iPhone SEについても、モデル構成が16／64GBから32／128GBに変更されている。

これに合わせて、Y!mobile／UQ mobileがiPhone SEの取り扱いを開始している。Y!mobileは32／128GBの両方、UQ mobileは32GBモデルのみとなっている。両社の価格例を見ると、32GBモデルの場合はともに、2年間の利用が前提のプランに加入時に実質税抜2万4000円。割賦の端末代込みでも税抜月2980円（14ヵ月目以降は税抜月3980円）から利用可能な計算となる。

大手キャリア系のY!mobile／UQ mobileは、iPhone 5sを武器に格安スマホの世界でもシェアを伸ばしてきたが、iPhone SEの取り扱い開始で、さらに勢いが増しそうだ。

VAIO PhoneのAndroid版が登場

税抜2万4800円でDSDS対応となるとかなりオトク！

昨年、自社開発のWindows 10 Mobile搭載スマホ「VAIO Phone Biz」をリリースしたVAIO社だが、第2弾としてAndroidスマホ「VAIO Phone A」を発表した。発売日は4月7日で、価格は税抜2万4800円。

Android版のVAIO Phoneは2万円台半ばでDSDSにも対応

外観やスペックなどは、VAIO Phone Bizとほぼ同一と言っていい。筐体はアルミの削り出しで、背面にはエンボス加工のVAIOのロゴ。CPUはSnapdragon 617、3GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、2800mAhバッテリーも共通である。

一方のネットワーク面では、4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイに対応したのが新しい点。また、SIMフリースマホでは珍しく、バンド21（1.5GHz）を含む、ドコモLTEの4周波数をサポート。さらに2波のキャリアアグリゲーションやドコモのVoLTEが利用可能な点は大きな強味となる。

指紋センサー非搭載やOSがAndroid 6.0なのは残念なところだが、魅力的なデザインとネットワーク回りの充実を考えると、オトク感は高い。各MVNOから次々と取り扱いが公表されたのも納得の1台だ。

日本通信がついにソフトバンク網の格安SIMを販売

データ通信専用で月880円から

以前から予告されていた、日本通信によるソフトバンク網を用いた格安SIMの第1弾がついに発売された。製品名は「b-moile S 開幕SIM」で、データ通信専用。月1GBのプランで税抜月880円、月3GBのプランで税抜1580円となっている。また、日本通信と協力関係にあるMVNOなどからも販売される。

開幕SIMは、iPhone版（nanoSIM）とiPad版（nanoSIM／microSIM）が用意されており、SIMロックがかかったソフトバンク版の端末でも利用可能。iPhone版はiPhone 5以降に対応している。

OCN モバイル ONE BIGLOBE

LTE・3G エントリープラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3240円 3240円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

540円

／100MB

2268円

／500MB

4104円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB ― 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE

LTE・3G ライトSプラン ワイヤレスゲート

FONプレミアムプラン 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps ― 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 1600円 初期費用 3240円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB ― 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― 条件

非公表 SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） ○

（200円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ ○（FON） 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 無制限

／3Mbps 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps ― 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 2980円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB ― 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 ― SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 5GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3240円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています