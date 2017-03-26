格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第119回
【格安スマホまとめ】Y!mobile／UQ mobileがiPhone SE販売！ VAIO PhoneのAndroid版はオトク
2017年03月26日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はY!mobileとUQ mobileがiPhone SEの販売を開始。また、VAIO PhoneのAndroid版が登場。税抜2万4800円でDSDSにも対応する。
|Y!mobileとUQ mobileがiPhone SEを販売。格安スマホ界でのシェアをさらに伸ばす!?
Y!mobileとUQ mobileが
iPhone 5sに続いて、iPhone SEを取り扱い開始
先週はアップルから、PRODUCT（RED）のiPhone 7や3万円台から購入できる新型iPadなどが発表された。また、iPhone SEについても、モデル構成が16／64GBから32／128GBに変更されている。
これに合わせて、Y!mobile／UQ mobileがiPhone SEの取り扱いを開始している。Y!mobileは32／128GBの両方、UQ mobileは32GBモデルのみとなっている。両社の価格例を見ると、32GBモデルの場合はともに、2年間の利用が前提のプランに加入時に実質税抜2万4000円。割賦の端末代込みでも税抜月2980円（14ヵ月目以降は税抜月3980円）から利用可能な計算となる。
大手キャリア系のY!mobile／UQ mobileは、iPhone 5sを武器に格安スマホの世界でもシェアを伸ばしてきたが、iPhone SEの取り扱い開始で、さらに勢いが増しそうだ。
VAIO PhoneのAndroid版が登場
税抜2万4800円でDSDS対応となるとかなりオトク！
昨年、自社開発のWindows 10 Mobile搭載スマホ「VAIO Phone Biz」をリリースしたVAIO社だが、第2弾としてAndroidスマホ「VAIO Phone A」を発表した。発売日は4月7日で、価格は税抜2万4800円。
|Android版のVAIO Phoneは2万円台半ばでDSDSにも対応
外観やスペックなどは、VAIO Phone Bizとほぼ同一と言っていい。筐体はアルミの削り出しで、背面にはエンボス加工のVAIOのロゴ。CPUはSnapdragon 617、3GBメモリー、16GBストレージ、13メガカメラ（イン5メガ）、2800mAhバッテリーも共通である。
|アルミ削り出しの筐体を採用。VAIOのロゴも目立つ
一方のネットワーク面では、4G＋3GのデュアルSIMデュアルスタンバイに対応したのが新しい点。また、SIMフリースマホでは珍しく、バンド21（1.5GHz）を含む、ドコモLTEの4周波数をサポート。さらに2波のキャリアアグリゲーションやドコモのVoLTEが利用可能な点は大きな強味となる。
指紋センサー非搭載やOSがAndroid 6.0なのは残念なところだが、魅力的なデザインとネットワーク回りの充実を考えると、オトク感は高い。各MVNOから次々と取り扱いが公表されたのも納得の1台だ。
日本通信がついにソフトバンク網の格安SIMを販売
データ通信専用で月880円から
以前から予告されていた、日本通信によるソフトバンク網を用いた格安SIMの第1弾がついに発売された。製品名は「b-moile S 開幕SIM」で、データ通信専用。月1GBのプランで税抜月880円、月3GBのプランで税抜1580円となっている。また、日本通信と協力関係にあるMVNOなどからも販売される。
開幕SIMは、iPhone版（nanoSIM）とiPad版（nanoSIM／microSIM）が用意されており、SIMロックがかかったソフトバンク版の端末でも利用可能。iPhone版はiPhone 5以降に対応している。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|
BIGLOBE
LTE・3G エントリープラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3240円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
540円
／100MB
2268円
／500MB
4104円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|
BIGLOBE
LTE・3G ライトSプラン
|
ワイヤレスゲート
FONプレミアムプラン
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|1600円
|初期費用
|3240円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
条件
非公表
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|
○
（200円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|○（FON）
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|ぷららモバイルLTE 定額無制限プラン
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|
無制限
／3Mbps
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|―
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|2980円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|―
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|―
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 5GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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