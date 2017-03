Corsairが近日発売の新キーボードと電源を発表会で披露

Corsairが、関係者向けの新製品発表会「CORSAIR Product Circuit - Build it Better for Gaming -」を都内で開催した。発売済みの製品も含め多くの新製品が展示されていたが、ここではこれから発売される製品を紹介していこう。

Corsair社シニアマネージャーのJevon Yeh氏が来日し、挨拶した

K95 RGB PLATINUM

同社のゲーミングキーボードのフラッグシップモデルとなる製品。キースイッチはおなじみの「Cherry MX RGB Brown」と、キーの押下を素早く検知する「Cherry MX RGB Speed」の2タイプを用意する。従来モデルのK95はキー左端に6個×3列のマクロキーを搭載していたが、本製品では6個×1列に削減されているのが従来モデルとの大きな違いだ。

「K95 RGB PLATINUM」。4月発売予定で予価は税抜3万380円 「Cherry MX RGB Brown」のキースイッチ

TX-Mシリーズ

電気信号の実行を集中かつ確実に伝達する信頼度の高い80PLUS GOLD認証の電源ユニット。容量は850/750/650/550Wの4種類をラインナップ。低ノイズ・高寿命のライフルベアリングファンを搭載する。

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています