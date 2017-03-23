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GeForce GTX 1060搭載によりVRゲームにも対応

Razer、Kaby Lake搭載ゲーミングノートPC「Razer Blade」国内発売

2017年03月23日 10時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「Razer Blade」

　米Razerは3月23日、第7世代Core i7プロセッサー（Kaby Lake）を搭載したゲーミングノートPC「Razer Blade」を日本市場向けに発売すると発表した。3月25日に発売する。

　CPUにインテルCore i7-7700HQを採用、16GBメモリー、ストレージはPCIe M.2接続のSSDを搭載。グラフィック機能にNVIDIA GeForce GTX 1060（6GB）を装備し、液晶は14インチIPS液晶（1920×1080ドット）。

CNC加工のアルミニウムボディは高い冷却性能を持ち、ハイパフォーマンスながら薄型に仕上がっている

　キーボードは85キー日本語配列で、個別発光のChromaバックライト機能やアンチゴースト、Raser Synapse対応プログラム可能。ウェブカメラやステレオスピーカー、HDMI（4K 60Hz対応）出力、Thunderbolt 3（USB Type-C）などを装備する。

　サイズはおよそ幅345×奥行き235×高さ17.9mm、重量は約1.86kg。SSD容量別に3モデルが用意され、256GB版が23万4144円、 512GB版が25万8984円、 1TB版が30万7584円。

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