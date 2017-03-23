GeForce GTX 1060搭載によりVRゲームにも対応
Razer、Kaby Lake搭載ゲーミングノートPC「Razer Blade」国内発売
2017年03月23日 10時00分更新
|「Razer Blade」
米Razerは3月23日、第7世代Core i7プロセッサー（Kaby Lake）を搭載したゲーミングノートPC「Razer Blade」を日本市場向けに発売すると発表した。3月25日に発売する。
CPUにインテルCore i7-7700HQを採用、16GBメモリー、ストレージはPCIe M.2接続のSSDを搭載。グラフィック機能にNVIDIA GeForce GTX 1060（6GB）を装備し、液晶は14インチIPS液晶（1920×1080ドット）。
|CNC加工のアルミニウムボディは高い冷却性能を持ち、ハイパフォーマンスながら薄型に仕上がっている
キーボードは85キー日本語配列で、個別発光のChromaバックライト機能やアンチゴースト、Raser Synapse対応プログラム可能。ウェブカメラやステレオスピーカー、HDMI（4K 60Hz対応）出力、Thunderbolt 3（USB Type-C）などを装備する。
サイズはおよそ幅345×奥行き235×高さ17.9mm、重量は約1.86kg。SSD容量別に3モデルが用意され、256GB版が23万4144円、 512GB版が25万8984円、 1TB版が30万7584円。