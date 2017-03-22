秋葉最速でWinタブレットをゲット！　「Forza Horizon 3」タイムアタックイベント

ドスパラは3月26日、ドスパラ秋葉原本店にて3Dカーレーシングゲーム「Forza Horizon 3」のタイムアタックイベントを開催する。大会ではGALLRERIA Forza Horizon 3 推奨パソコンでプレーしてタイムを競い合う。上位入賞者には8.9型Windowsタブレット「Diginnos DG-D09IW2S」などをプレゼント予定だ。

さらに3月25・26日に、GALLERIA Forza Horizon 3推奨パソコン各モデルの購入した先着5名にQuoカード1万円分をプレゼントする。

Forza Horizon 3 タイムアタック大会概要

日時

3月26日 13：00～19：30



場所

ドスパラ秋葉原本店 1階特設スペース

東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル



タイムスケジュール

13:00～14:30 タイムアタック大会 第1部

15:30～17:00 タイムアタック大会 第2部

18:00～19:30 タイムアタック大会 第3部



参加条件／その他諸条件

エントリーには無料のモバイル会員登録が必要

エントリーは各部最大12名の先着順

開始時間の15分前から受付を開始する

コースや車種などの諸条件はドスパラが指定し、当日に発表する



賞品

1位：Diginnos DG-D09IW2S（8.9型Windowsタブレット）

2位：RAZER Kraken USB

3位：RAZER Deathadder 2013

©2016 Microsoft. All rights reserved. Playground Games logo trademark of Playground Games.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています