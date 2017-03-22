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推奨パソコン購入でQuoカード1万円分をプレゼント

秋葉最速でWinタブレットをゲット！　「Forza Horizon 3」タイムアタックイベント

2017年03月22日 16時08分更新

文● 田沢／ASCII

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　ドスパラは3月26日、ドスパラ秋葉原本店にて3Dカーレーシングゲーム「Forza Horizon 3」のタイムアタックイベントを開催する。大会ではGALLRERIA Forza Horizon 3 推奨パソコンでプレーしてタイムを競い合う。上位入賞者には8.9型Windowsタブレット「Diginnos DG-D09IW2S」などをプレゼント予定だ。

　さらに3月25・26日に、GALLERIA Forza Horizon 3推奨パソコン各モデルの購入した先着5名にQuoカード1万円分をプレゼントする。

Forza Horizon 3 タイムアタック大会概要

日時
3月26日　13：00～19：30

場所
ドスパラ秋葉原本店　1階特設スペース
東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル

タイムスケジュール
13:00～14:30　タイムアタック大会　第1部
15:30～17:00　タイムアタック大会　第2部
18:00～19:30　タイムアタック大会　第3部

参加条件／その他諸条件
エントリーには無料のモバイル会員登録が必要
エントリーは各部最大12名の先着順
開始時間の15分前から受付を開始する
コースや車種などの諸条件はドスパラが指定し、当日に発表する

賞品
1位：Diginnos DG-D09IW2S（8.9型Windowsタブレット）
2位：RAZER Kraken USB
3位：RAZER Deathadder 2013

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