推奨パソコン購入でQuoカード1万円分をプレゼント
秋葉最速でWinタブレットをゲット！ 「Forza Horizon 3」タイムアタックイベント
2017年03月22日 16時08分更新
ドスパラは3月26日、ドスパラ秋葉原本店にて3Dカーレーシングゲーム「Forza Horizon 3」のタイムアタックイベントを開催する。大会ではGALLRERIA Forza Horizon 3 推奨パソコンでプレーしてタイムを競い合う。上位入賞者には8.9型Windowsタブレット「Diginnos DG-D09IW2S」などをプレゼント予定だ。
さらに3月25・26日に、GALLERIA Forza Horizon 3推奨パソコン各モデルの購入した先着5名にQuoカード1万円分をプレゼントする。
Forza Horizon 3 タイムアタック大会概要
日時
3月26日 13：00～19：30
場所
ドスパラ秋葉原本店 1階特設スペース
東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル
タイムスケジュール
13:00～14:30 タイムアタック大会 第1部
15:30～17:00 タイムアタック大会 第2部
18:00～19:30 タイムアタック大会 第3部
参加条件／その他諸条件
エントリーには無料のモバイル会員登録が必要
エントリーは各部最大12名の先着順
開始時間の15分前から受付を開始する
コースや車種などの諸条件はドスパラが指定し、当日に発表する
賞品
1位：Diginnos DG-D09IW2S（8.9型Windowsタブレット）
2位：RAZER Kraken USB
3位：RAZER Deathadder 2013
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