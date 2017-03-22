World of Warshipsを気持ちよく動かせるハードウェアスペックを用意
ドスパラ、日本戦艦「Mutsu」が付属するWorld of Warships推奨モデルを発売
2017年03月22日 18時21分更新
|World of Warships推奨モデル推奨 GT／GX（左）、推奨モデル NX（右）
ドスパラは3月22日、ゲーミングPC「GALLERIA GAMEMASTER」にオンライン海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」推奨モデル3機種を発売した。
「GALLERIA GAMEMASTER『World of Warships』推奨モデル GT」（インテルCore i7-7700／16GBメモリー／2TB HDD＋500GB SSD／NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB OC）は19万4378円。
「GALLERIA GAMEMASTER『World of Warships』推奨モデル GX」（インテルCore i7-7700／16GB／2TB HDD＋500GB SSD／NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB OC）は21万5978円。
ノートパソコン「GALLERIA GAMEMASTER『World of Warships』推奨モデル NX」（インテルCore i7-7700HQ／16GB／1TB HDD＋250GB SSD／NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB／17.3インチ液晶）は26万9978円。
いずれもゲーム内特典として、Tier VI 日本戦艦 プレミアムシップ『Mutsu』が付属する。