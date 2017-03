KabyLake搭載のGALLERIA「ファイナルファンタジーXIV」推奨パソコン

GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1060GF

ドスパラは3月22日、第7世代Coreプロセッサー「KabyLake」搭載のGALLERIA「ファイナルファンタジーXIV」推奨パソコンを発表した。ノートパソコン3モデルとデスクトップパソコン1モデルをラインアップしている。

GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1060GF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD+1TB HDD、15.6型非光沢ディスプレー、Windows 10 Home 64bit、18万3578円

製品サイト:http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/578/6678/0/

GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1060NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD+1TB HDD、17.3型非光沢ディスプレー、Windows 10 Home 64bit、18万3578円

製品サイト:http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/578/6679/0/

GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン GKF1070NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、250GB SSD+1TB HDD、17.3型非光沢ディスプレー、Windows 10 Home 64bit、25万9178円

製品サイト:http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/578/6680/0/

GALLERIA ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン ZG Core i7-7700K(4.20GHz)、16GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD+3TB HDD、Windows 10 Home 64bit、23万7578円

製品サイト:http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime/13/578/6681/0/

©2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

