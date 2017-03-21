第7世代Core／Xeonプロセッサー、NVIDIA Quadro／Radeon Proなどハイエンドスペック
デル、初のVR対応パワフルノートPC「Dell Precision 7720」など発売
2017年03月21日 17時10分更新
|「Dell Precision 7720」（左）および「Dell Precision 7520」（右）
デルは3月21日、第7世代インテルCoreプロセッサーやハイエンドグラフィック機能を装備したVR対応ノート「Dell Precision 7720」など2機種を発売した。
「Dell Precision 7720」および「Dell Precision 7520」は、第7世代CoreプロセッサーまたはインテルXeonプロセッサーを搭載し、同社ノートPCとしては最高クラスのパフォーマンスを持つ。グラフィック機能はNVIDIA QuadroまたはRadeon Proを選択可能。
Precision 7720はRAIDサポートの最大4TBストレージ、Precision 7520は最大3TBストレージを搭載でき、いずれもPCIe NVMe SSDも利用可能。Precision 7720は17.3インチ液晶、 Precision7520は15.6インチ液晶（いずれも1920x1080ドット）を搭載する。両モデルとも、高い冷却性を持つボディやThunderbolt 3、専用の4K液晶ディスプレー（別売）などにより、高いグラフィック性能を必要とする用途に向いている。
価格は、Precision 7720が23万9980円より、Precision 7520が22万9980円より（いずれも配送料込み／税別）。