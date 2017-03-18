約1.1万円で購入できるRyzen対応B350マザーがMSIから

MSIから、B350チップセット搭載のMicro ATXモデル「B350M GAMING PRO」が登場した。約1.1万円で購入できる安価なRyzen対応マザーボードだ。
|ゲーマー向けマザー「PERFORMANCE GAMING」シリーズのB350チップセット採用モデル「B350M GAMING PRO」
「B350M GAMING PRO」は、ゲーマー向けマザー「PERFORMANCE GAMING」シリーズのB350チップセット採用モデル。MSIの高品質部品規格「Military Class 4」「Guard-Pro」をサポート。マザーボード裏面にRED LEDを搭載した「GAMING LEDs」や、別売のRGB LEDテープをマザーボードに接続し付属のソフトウェアでカスタマイズ可能な「Mystic Light Sync」を備える。
|約1.1万円で購入できる安価なRyzen対応マザーボード。メモリーは、DDR4 DIMM×2とやや寂しい構成
また、DDR4メモリーの性能をパワーアップする「DDR4 Boost with Steel Armor」、電磁干渉を防ぎ重いカードも安心な高耐久PCI Expressスロット「Steel Armor PCI-E Slot」もサポート済み。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×1、PCI Express(2.0) x1×2。メモリーは、DDR4 DIMM×2(DDR4-3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133、最大64GB)という構成。
|電磁干渉を防ぎ重いカードも安心な高耐久PCI Expressスロット「Steel Armor PCI-E Slot」が実装される
オンボードインターフェースとして、ギガビットLAN(Intel I211-AT)やサウンド(Realtek ALC887 8CH HD)、M.2×1、SATA3.0×4、USB 3.0×6、USB 2.0×6などを装備。グラフィックス機能にHDMI1.4×1、DVI-D×1、D-Sub×1を搭載する。
価格は1万1858円。パソコンショップアーク、ドスパラ パーツ館、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。