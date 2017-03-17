このページの本文へ

今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2017年版 ― 第11回

2017年3月23日（木）20時から生放送

『今週のASCII.jp話題のニュース』生放送（2017年3/18～3/23ぶん）

2017年03月17日 21時43分更新

文● アスキー編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　毎週金曜夜はASCII.jp副編集長を迎えて、この1週間で話題になった記事をふりかえる生放送『今週のASCII.jp話題のニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報
放送日：　2017年3月23日（木）
時間　：　20時～放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp話題のニュース　ベスト5』

▽出演者
こばＱ（ASCII.jp副編集長）
オカモト
つばさ（@tsubasa_desu

カテゴリートップへ

この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アスキーTV 今後の主な生放送予定

■毎週 月、水、木 19:30前後(5分)

『今日のASCII.jp話題のNEWS』

■3月21日（火）20:00～20:30

『ジサトラ出張in豊田＜告白＞』～ジサトラショータが不安を語る～
▼3月22日（水）20:00～20:30

ムラリン＆ちゅーやんのASCII倶楽部情報局#7
■3月23日（木）20:00～21:00

『今週のASCII.jp話題のニュース』生放送（2017年3/18～3/23ぶん）
■3月25日（土）15:00～18:00

光の速さでオーバークロック！ジサトラ出張in豊田【デジデジ90】

ASCII倶楽部 ニコニコ生放送アーカイブ

ASCII倶楽部 オリジナル動画 アーカイブ

ASCII倶楽部 MX TV「週刊アスモノ」アーカイブ