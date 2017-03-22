15％オフ！ Core i7も搭載できるミニPC「ESPRIMO DH WD1/A3」

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
幅8.9cmの小型デスクトップ「ESPRIMO WD1/A3」
キャンペーン対象製品のひとつは、富士通 WEB MARTで限定販売している2016年10月モデルで、幅8.9cmのスリム筐体を特徴とする「ESPRIMO WD1/A3」。主な構成例は以下の通り。
通常の直販価格は7万7760円からで、15％オフクーポンを利用すると6万6096円からとなる。
|「ESPRIMO WD1/A3」
- ・Celeron G3900T／Core i3-6100T／Core i7-6700T
- ・4／8／16GBメモリー
- ・500GB／1TB HDD
- ・256GB／512GB SSD
- ・ディスプレーなし／20型（1600×900）ノングレア／24型（1920×1080）ノングレア
- ・DVDスーパーマルチドライブ／BDXL対応Blu-ray Discドライブ
- ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
- ・Windows 10 Home（64bit）