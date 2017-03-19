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音響＆映像が魅力の一体型「ESPRIMO FH WF2/A3」が22％オフに！

2017年03月19日 07時00分更新

文● 田沢／ASCII

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV ESPRIMO FH

27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO WF2/A3

　キャンペーン対象製品のひとつは、ハイレゾ対応スピーカー搭載の27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO FH90/A3」のカスタムメイドモデル「ESPRIMO WF2/A3」で、主な構成例は以下の通り。

　通常の直販価格は19万3104円からで、22％オフクーポンを利用すると15万621円からとなる。

「ESPRIMO WF2/A3」

  • ・Core i7-6700HQ
  • ・4／8／16GBメモリー
  • ・1TB／2TB／3TB HDD／256GB SSD＋1TB HDD／256GB SSD＋3TB HDD
  • ・27型（1920×1080ドット）
  • ・スーパーマルチドライブ／BDXL対応 Blu-ray Disc
  • ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
  • ・Windows 10 Home（64bit）

富士通 FMV ESPRIMO FH
富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
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