Predatorが最大7万円引き！　3月25日にソフマップ秋葉原本館でゲームイベントを開催

日本エイサーは3月25日、ソフマップ秋葉原本館のゲーミングブランド「Predator(プレデター)」ストアにてプロゲーマーと対戦できるゲーム大会「Predator CUP sponsored by Acer」を開催する。

マルチプロゲーミングチーム「SCARZ」からKyu選手とMayrin選手が登場し、「AVA(Alliance of ValiantArms)」で対戦する。イベント参加者には参加賞を用意しており、SCARZの選手に勝利した参加者には先着でPredatorオリジナルグッズ(日本未発売)をプレゼント予定だ。さらに、SCARZの選手と一緒に記念写真が撮れる撮影タイムも用意している。

イベント概要



日時

3月25日14:00~19:00



Kyu選手とMayrin選手との対戦

14:00~16:00、17:00~19:00

イベント参加整理券は各対戦開始の1時間前から配布



場所

ソフマップ秋葉原本館

東京都千代田区外神田4-1-1 4F

http://www.sofmap.com/tenpo/topics/exec/_/id=shop/-/sid=akb-mainstore

また、同日にソフマップ秋葉原本館限定でPredatorのゲーミングデスクトップパソコンを特別価格、台数限定で販売する。対象製品と割引額は以下の通りだ。

Predator G6 AG6710-H76K/G 7万円引き

Predator G1 AG1710-N76G/G 5万円引き

Predator G3 AG3710-N58F/G 3万円引き

©RED DUCK Inc. All rights reserved. ©GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.

