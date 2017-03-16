「SCARZ」からKyu選手とMayrin選手が登場
Predatorが最大7万円引き！ 3月25日にソフマップ秋葉原本館でゲームイベントを開催
2017年03月16日 13時30分更新
日本エイサーは3月25日、ソフマップ秋葉原本館のゲーミングブランド「Predator（プレデター）」ストアにてプロゲーマーと対戦できるゲーム大会「Predator CUP sponsored by Acer」を開催する。
マルチプロゲーミングチーム「SCARZ」からKyu選手とMayrin選手が登場し、「AVA（Alliance of ValiantArms）」で対戦する。イベント参加者には参加賞を用意しており、SCARZの選手に勝利した参加者には先着でPredatorオリジナルグッズ（日本未発売）をプレゼント予定だ。さらに、SCARZの選手と一緒に記念写真が撮れる撮影タイムも用意している。
イベント概要
日時
3月25日14:00～19:00
Kyu選手とMayrin選手との対戦
14:00～16:00、17:00～19:00
イベント参加整理券は各対戦開始の1時間前から配布
場所
ソフマップ秋葉原本館
東京都千代田区外神田4-1-1 4F
http://www.sofmap.com/tenpo/topics/exec/_/id=shop/-/sid=akb-mainstore
また、同日にソフマップ秋葉原本館限定でPredatorのゲーミングデスクトップパソコンを特別価格、台数限定で販売する。対象製品と割引額は以下の通りだ。
- Predator G6 AG6710-H76K/G 7万円引き
- Predator G1 AG1710-N76G/G 5万円引き
- Predator G3 AG3710-N58F/G 3万円引き
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