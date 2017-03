Steam版「Dead Rising 4」配信開始、ゾンビパラダイスをエンジョイしよう！

カプコンは3月15日、Steam版「Dead Rising 4」の配信を開始した。価格は6912円。

全世界累計販売数1000万本を超えるヒット作「デッドライジング」シリーズの最新作で、自らゾンビパラダイスに降り立つ主人公フランクが再びウィラメッテで起こったアウトブレイクの真実に迫るオープンワールドゲームだ。

プレイヤーはゾンビの大群と対抗するため、あらゆるものを組み合わせて実用的なものからクレイジーなものまで多種多様な武器や車両を作成できる。新たなゾンビ クラスやエキゾ スーツ、4人のプレイヤーが参加可能なCo-opマルチプレイヤーモードなどの新機能を採用している。

推奨スペック

OS:Windows 10 64bit

CPU:Intel i7-3770/AMD FX 8350

メモリ:8GB RAM

グラフィック:GeForce GTX 970(4GB)/Radeon R9 290(4GB)

DirectX:Version 11

ストレージ空き容量:50GB以上

サウンドカード:DX11-compatible sound card

©CAPCOM CO., LTD. 2016 ALL RIGHTS RESERVED.

