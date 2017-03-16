直接続で15g ピクセラがiOS用テレビチューナー「PIX-DT350N」3月24日発売

ピクセラは3月16日、Lightning接続のiOS用フルセグ／ワンセグチューナー「PIX-DT350N」を発表した。3月24日発売予定で、予想実売価格は1万2800円前後。
|PIX-DT350N」
PIX-DT350Nは省電力チューナーとCPUの採用によりLightning端子からの電源供給で動作するため、電源供給用の電池を内蔵していた前機種「PIX-DT350-PL1」から約50％の小型化を実現。重量も50％減の約15gと軽量で、充電せずに使えるためカバンに入れっぱなしでもすぐにテレビ視聴が可能だ。
|前機種「PIX-DT350-PL1」（右）からサイズと重量が半減
新たに視聴中の番組を手動録画できる“すぐ録”機能を搭載、録画番組は番組先頭へのジャンプや一時停止、順／逆スキップやシークといったトリックプレイ視聴が可能。番組視聴でパケットを消費しないほか、視聴中のBluetoothヘッドフォンでの音声再生にも対応する。
|PIX-DT350N
|メーカー
|ピクセラ
|サイズ
|約47.8×31×9.1mm
（アンテナ・突起部除く）
|重量
|約15g
|消費電力
|230mW
|受信放送
|地上デジタルテレビ放送（ISDB-T）
|受信チャンネル
|UHF 13～52ch
|アンテナ
|ロッドアンテナ
|インターフェース
|Lightning
|対応OS
|iOS 9.3/10.0以降
|対応機器
|iPhone 7/7 Plus、iPhone 6s/6s Plus
iPhone 6/6 Plus、iPhone SE
iPhone 5s/5c、iPhone 5
iPad Pro（12.9／9.7インチ）、iPad Air 2、iPad Air
iPad mini 4/mini 3/mini 2
iPad（4th gen）、iPod touch（6th gen）
|発売日
|3月24日
|予想実売価格
|1万2800円前後（税抜）