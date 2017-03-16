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2017年3月16日（木）20時から生放送

今夜20時ついに決着!? Mac対Windows 最強OS大討論【デジデジ90】

2017年03月16日 15時00分更新

文● ASCII編集部

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　「コスパ重視派 vs. 漢のハイエンド派 春の最強パソコン買うならどっち？」「Mac vs. Windows　最強OSプレゼンバトル」「格安SIM＆キャリアSIM　“新生活スマホ選び”井戸端会議」「アスキーのこれからを決める！ 公開生会議」など、4大テーマでお届けします。

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おしながき

●20:10頃～
コスパ重視派 vs. 漢のハイエンド派
春の最強パソコン買うならどっち？

●20:45頃～
Mac vs. Windows
結局どっちがいいの？ 最強OSプレゼンバトル

●21:20頃～
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●21:45頃～
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出演

ユウキロック（MC）
https://twitter.com/yuukirock0416
つばさ（MC）
https://twitter.com/tsubasa_desu
みやの編集チョ　ほか
https://twitter.com/E_Minazou
アスキー編集部ゆるふわメンバー

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