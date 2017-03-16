今夜20時ついに決着!? Mac対Windows 最強OS大討論【デジデジ90】

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"紙"の「週刊アスキー 2017春のお買い物特大号」の発売を記念して、ニコ生2時間スペシャル、やっちゃいます！
「コスパ重視派 vs. 漢のハイエンド派 春の最強パソコン買うならどっち？」「Mac vs. Windows 最強OSプレゼンバトル」「格安SIM＆キャリアSIM “新生活スマホ選び”井戸端会議」「アスキーのこれからを決める！ 公開生会議」など、4大テーマでお届けします。
ぜひ春の週刊アスキー特大号を片手に、ご覧ください！
おしながき
●20:10頃～
コスパ重視派 vs. 漢のハイエンド派
春の最強パソコン買うならどっち？
●20:45頃～
Mac vs. Windows
結局どっちがいいの？ 最強OSプレゼンバトル
●21:20頃～
格安SIM＆キャリアSIM
”新生活スマホ選び”井戸端会議 Byスマホ総研
●21:45頃～
アスキーのこれからを決める！
公開生会議 Supported by ASCII倶楽部
出演
ユウキロック（MC）
https://twitter.com/yuukirock0416
つばさ（MC）
https://twitter.com/tsubasa_desu
みやの編集チョ ほか
https://twitter.com/E_Minazou
アスキー編集部ゆるふわメンバー
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