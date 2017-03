大型スーツ「スケルトニクス」も試乗可能！　ドスパラ札幌店フィギュアヘッズイベント

ドスパラは3月25日、ドスパラ札幌店にてPCオンラインゲーム「フィギュアヘッズ」のユーザー参加型オフラインイベント「フィギュアヘッズ×ドスパラ 全国イベントキャラバン in 札幌」を実施する。

イベント当日を含む25・26日の両日、TGS 2016 Intelブースで公開された動作拡大型スーツ「スケルトニクス」フィギュアヘッズ特別デザインの試乗体験会を開催予定だ。そのほかに、豪華ゲストを迎えたトークセッションや、8チームによるトーナメント形式の対戦会などを実施する。

イベント参加者には、特典としてイベント当地限定「ドスパラカラーパターン札幌」や「メーヴ」の新衣装をプレゼントする。

フィギュアヘッズ×ドスパラ 全国イベントキャラバン in 札幌

日時

3月25日14:00~17:00

場所

ドスパラ札幌店

タイムスケジュール

13:00~ イベント参加受付

14:00~ トークセッション 第一部

14:45~ 対戦会

16:30~ 表彰式 トークセッション 第二部



ゲスト

近村望実さん(声優)

織田英治 氏(フィギュアヘッズ運営プロデューサー)

小澤亮 氏(フィギュアヘッズ運営スタッフ)



参加募集

募集人数は50名で、参加費は無料。3月15日15時から告知サイトにて申し込みを受け付ける。先着順で規程数到達次第終了となる。参加申し込みにはドスパラモバイル会員番号、メールアドレスが必要。

©2015 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

