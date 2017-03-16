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加工エリアは1050×630mm

DIYの本格家具、大型作品が作れる80W CO2組み立て式レーザー加工機

2017年03月16日 09時00分更新

文● 山口／ASCII

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FABOOL Laser DS

　smartDIYsは3月14日、組立式40WCO2レーザー加工機「FABOOL Laser CO2（ファブールレーザーシーオーツー）」のハイパワーバージョン、80W CO2レーザー搭載の「FABOOL Laser DS（ファブールレーザーディーエス）」を発売した。価格は53万7840円。

　FABOOL Laser DSは、ハイパワー80WのCO2レーザー管を装備し、およそ1050×630mmの加工エリアを持つレーザー加工機だ。オープンソースをフル活用した開発とユーザーが組み立てるキット型での販売により、税抜き40万円台の価格を実現したとしている。

　加工範囲の拡大に伴い、規格サイズの大型アクリル板や大型木材の加工が可能。看板やDIYの本格家具、大型作品の製作のような、より多岐に渡った用途に対応できるという。

透明アクリル15mmの切断が可能

　対応加工方式はベクター加工、ラスター加工、サイズは1400×1050×320mm（突起物など含まず）。使用可能温度は30度以下、連続使用可能時間は30分以下。

　電源はAC100V、対応OSはWindows7／8／8.1／10、Mac OS X、Linux、Raspberry Pi、対応ブラウザーはChrome、Fire Fox。位置決めキット、保護メガネが付属する。

本体には作業台、排気ファン、消炎キット、水冷装置は含まれない

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