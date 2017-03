ちゅーやんの「寝ても覚めてもゲームまみれ」 ― 第145回 200以上のPS3タイトルが2315円~で遊び放題 PCでPS3のゲームが遊べる「PlayStation Now for PC アプリ」3月21日よりスタート 文● ちゅーやん

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は3月14日、Windows PC向けに「PlayStation Now for PC アプリ」を3月21日(火)より配信開始すると発表した。

詳細は既報のとおりだが、改めてPlayStation Now for PC アプリをおさらいしよう。

月額2315円からPlayStation 3のゲームが遊び放題

「PlayStation Now」(PS Now)とは、クラウド技術を利用したPlayStationのストリーミングゲームサービスのこと。クラウドサーバーに格納されている「PlayStation 3」用タイトルを「PlayStation 4」「Windows PC」で遊べるサービスだ。

「アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝」「TOKYO JUNGLE」「みんなのGOLF 6」「ICO」「ワンダと巨像」などのソニー・インタラクティブエンタテインメント(旧:ソニー・コンピュータエンタテインメント)だけでなく、カプコンやコーエーテクモゲームス、ディースリー・パブリッシャーといったさまざまなメーカーのタイトルもプレイ可能。ただし、すべてのPlayStation 3タイトルが遊べるわけではない。対応タイトルは公式サイト内の「対応ゲームソフト」(定額制サービス)の項目を参照いただきたい。とは言え、PC版PS Nowが配信される3月21日に「マジカルビート」「マリシアス」「魔都紅色幽撃隊 DAYBREAK SPECIAL GIGS」をはじめとする13タイトルが追加され、合計で200以上ものゲームが遊び放題だ。

PlayStation 4では、期間中何度でも自由に遊べる「定額制サービス」とプレイ時間や日数ごとに料金が発生する「レンタルサービス」のふたつの料金形態で利用可能だ。しかし、PCでは定額制サービスのみとなっているので注意してほしい。定額制サービスの利用料金は1ヵ月利用券が2315円(税別)、3ヵ月利用券が5463円(税別)。

求められるPCスペックは高くないのが魅力的

サービス開始となる3月21日(火)以降に、PS NowのページよりPlayStation Now for PC アプリをインストールすることで、Windows PC上でPS Nowを使えるようになる。推奨スペックや必要なモノは以下のとおり。

推奨スペック

・Windows 7 SP1,8.1または10(32bit版または64bit版)

・300MB以上のストレージ空き容量

・2GB以上のRAM

・3.5GHz Intel Core i3または3.8GHz AMD A10以上のプロセッサー

・サウンドカード

・USBポート

必要なモノ

・上記推奨スペックを満たしたWindows PC

・ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)(USB ケーブル接続またはDUALSHOCK4 USBワイヤレスアダプター接続)、もしくはワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK3)(USB ケーブル接続)

・5Mbps以上のインターネット接続

・Sony Entertainment Networkアカウント

・PS Now定額制サービスまたは7日間無料体験への加入

DUALSHOCK4でプレイする際は、すでに発売中の「DUALSHOCK4 USB ワイヤレスアダプター」を使うことで、DUALSHOCK4とPCを無線接続できるようになる。価格は2980円(税別)。

事前にPC版PS Nowを体験できる機会があり、そのときのプレイインプレッションをこちらの記事にまとめているので、気になる方は読んでみてほしい。

©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

