iPhoneからXperiaの機種変更でおさえたい人気ゲームのデータ移行方法

スマホゲームのデータ移行方法には、IDやパスワードを利用するものや、ネットサービス、SNSアカウントと連携するものなどゲームによって大きく異なる。そのため、機種変更を考えるスマホゲーマーなら、各ゲームのデータ移行方法は必ず事前にチェックしたい問題だ。

今回はiPhoneからXperiaに乗り換えるときに、特におさえたい人気スマホゲーム「モンスターストライク」「ポケモンGO」「シャドウバース」のデータ移行方法について、ご紹介しよう。

XFLAG IDを利用する「モンスターストライク」

「モンスターストライク」のデータ移行には、本タイトル開発のXFLAGが提供するXFLAG IDを利用する。

まず、移行前のiPhoneでモンストを起動してホーム画面から「その他」→「データのバックアップ」→「XFLAG IDによるバックアップ」を選択する。

Webサイトに移動するので、自分のXFLAG IDとパスワードを入力してログインを選択する。XFLAG IDをもっていない場合は、「新規登録(無料)を行う」から、メールアドレスとパスワードを登録してIDを発行しよう。

XFLAG IDとパスワードをそれぞれ入力

ログインが完了してモンストからの連携を許可すると、データのバックアップが完了。「あなたのID」と「XFLAG ID」は、移行先で使用するので必ずメモしよう。

移行先のXperiaに移り、モンストをGoogle Playストアからダウンロードする。ゲームを起動したらニックネーム入力画面まで進み、「XFLAG IDによるプレイデータの引き継ぎ」を選択する。XFALG IDとパスワード、「あなたのID」を入力すれば、移行完了だ。

モンストはこれまではGoogle+による移行方法も可能だったが、3月18日の時点でGoogle+による新規バックアップのサービスは終了しており、移行先端末へのデータ引き継ぎも3月24日15時頃で終了となるので、要注意だ。

(c) mixi, Inc.

同じアカウントさえ使えれば大丈夫な「ポケモンGO」

「ポケモンGO」では、Googleアカウントまたはポケモントレーナークラブのアカウントを利用する。移行前のiPhoneでバックアップをとるなどの作業は一切必要なく、自分が現在ゲームにログインしているアカウントで移行先のXperiaにもログインすれば、引き続き同じデータをプレイできる。

XperiaでポケモンGOをGoogle Playストアからダウンロードして、ゲームを起動する。生年月日を入力したら、iPhoneでログインしていた「GOOGLE」または「ポケモントレーナークラブ」のいずれかを選ぼう。

移行前にログインしていたサービスを選択しよう

(c) 2017 Niantic, Inc. (c) 2017 Pokémon. (c) 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Facebook経由で手軽に移行できる「シャドウバース」

「シャドウバース」はGame CenterやGoogle Play、自分で作成するパスワードを利用したデータ連携などさまざまな移行方法があるが、今回は、iPhoneからXperiaのように、iOS、Android間でも可能なFacebookを利用した移行方法を紹介する。

まずは、移行前のiPhoneでホーム画面から「その他」を選び、アカウント連携をタップする。

「Facebookアカウントで連携する」を選択。Game CenterではAndroidのXperiaには移行できないので注意

「Facebookアカウントで連携する」をタップする。ウェブサイトに移動するので、自分のFacebookアカウントでログインする。連携が終われば、iPhoneでの作業は終了だ。

Xperiaに、シャドウバースをダウンロードして、タイトル画面から「データ連携」をタップする。

「Facebookアカウントで連携する」をタップして、Facebookでログインすれば、データ移行は完了だ。

以上の移行方法は、iPhoneからXperiaはもちろん、各ゲームの対象端末であれば、基本iOSとAndroid間で利用できる方法だ。ぜひ機種変更の際はご参考にしていただきたい。

(c) Cygames, Inc.

