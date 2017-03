ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(SIEJA)は3月25日から、「PlayStation VR」の国内の一部販売店および各社ECサイトにて追加販売する。価格はPlayStation VR単体で4万8578円、PlayStation Camera同梱版は5万3978円。

オンラインショップ一覧

ソニーストア

Amazon.co.jp

Joshin Web

TSUTAYA オンラインショッピング

ビックカメラ.com

ヨドバシ・ドット・コム

楽天ブックス

販売店舗に関してはこちらのリンクから確認して頂きたい。

