ソフトバンクは3月10日、「Pokémon GO Plus」を一部店舗を除く全国のソフトバンクショップとワイモバイルショップで販売をすると発表した。価格は3780円。3月10日より販売開始。

Pokémon GO Plusは、スマートフォンの画面を見続けなくてもPokémon GOを遊ぶことができるウェアラブルデバイス。

販売を記念し、限定1万台でキャンペーン応募シールがついたPokémon GO Plusを用意。シールのQRコードからキャンペーンにエントリーすると500円分のiTunesコード、または480円分のGoogle Playクーポンから選択してゲットできる。期間は3月10日〜3月31日まで。

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

