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ファーウェイ、税抜1万円弱のSIMフリーモバイルルーター「E5577」発売

2017年03月10日 16時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　ファーウェイ・ジャパンは、3000mAhの大容量バッテリーを搭載したSIMフリーのモバイルルーター「HUAWEI Mobile WiFi E5577」を4月7日に発売する。市場予想価格は税抜9980円。

　HUAWEI Mobile WiFi E5577は、LTEに対応するモバイルルーターでLTEの対応バンドは1/3/5/7/8/19/20。ドコモのほか、ソフトバンクのネットワークでも利用可能。通信速度は下り最大150Mbps。また、3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、連続通信時間は約12時間。別売のOTGケーブル経由で、スマートフォンなどの他機器に給電することにも対応している。

ファーウェイ「HUAWEI Mobile WiFi E5577」の主なスペック
本体サイズ 約96.8×58×17.3mm
重量 約112g
対応ネットワーク LTE：バンド1/3/5/7/8/19/20
W-CDMA：バンド1/2/5/6/8/19
4バンドGSM
通信速度 IEEE802.11
無線LAN IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）
同時接続台数 Wi-Fi：10台、USB：1台
バッテリー容量 3000mAh
連続通信時間 最大約12時間
SIM形状 標準SIM
カラバリ ホワイト
価格（税抜） 9980円

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