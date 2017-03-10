ファーウェイ、税抜1万円弱のSIMフリーモバイルルーター「E5577」発売

ファーウェイ・ジャパンは、3000mAhの大容量バッテリーを搭載したSIMフリーのモバイルルーター「HUAWEI Mobile WiFi E5577」を4月7日に発売する。市場予想価格は税抜9980円。

HUAWEI Mobile WiFi E5577は、LTEに対応するモバイルルーターでLTEの対応バンドは1/3/5/7/8/19/20。ドコモのほか、ソフトバンクのネットワークでも利用可能。通信速度は下り最大150Mbps。また、3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、連続通信時間は約12時間。別売のOTGケーブル経由で、スマートフォンなどの他機器に給電することにも対応している。

ファーウェイ「HUAWEI Mobile WiFi E5577」の主なスペック 本体サイズ 約96.8×58×17.3mm 重量 約112g 対応ネットワーク LTE：バンド1/3/5/7/8/19/20

W-CDMA：バンド1/2/5/6/8/19

4バンドGSM 通信速度 IEEE802.11 無線LAN IEEE802.11n（2.4／5GHz対応） 同時接続台数 Wi-Fi：10台、USB：1台 バッテリー容量 3000mAh 連続通信時間 最大約12時間 SIM形状 標準SIM カラバリ ホワイト 価格（税抜） 9980円

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