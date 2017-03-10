ファーウェイ、税抜1万円弱のSIMフリーモバイルルーター「E5577」発売

ファーウェイ・ジャパンは、3000mAhの大容量バッテリーを搭載したSIMフリーのモバイルルーター「HUAWEI Mobile WiFi E5577」を4月7日に発売する。市場予想価格は税抜9980円。
HUAWEI Mobile WiFi E5577は、LTEに対応するモバイルルーターでLTEの対応バンドは1/3/5/7/8/19/20。ドコモのほか、ソフトバンクのネットワークでも利用可能。通信速度は下り最大150Mbps。また、3000mAhの大容量バッテリーを搭載し、連続通信時間は約12時間。別売のOTGケーブル経由で、スマートフォンなどの他機器に給電することにも対応している。
|ファーウェイ「HUAWEI Mobile WiFi E5577」の主なスペック
|本体サイズ
|約96.8×58×17.3mm
|重量
|約112g
|対応ネットワーク
|LTE：バンド1/3/5/7/8/19/20
W-CDMA：バンド1/2/5/6/8/19
4バンドGSM
|通信速度
|IEEE802.11
|無線LAN
|IEEE802.11n（2.4／5GHz対応）
|同時接続台数
|Wi-Fi：10台、USB：1台
|バッテリー容量
|3000mAh
|連続通信時間
|最大約12時間
|SIM形状
|標準SIM
|カラバリ
|ホワイト
|価格（税抜）
|9980円