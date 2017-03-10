MicroSD（SDXC）カードを256GＢまで対応
iPhoneの容量問題を解決！ Lightningカードリーダー「DN-914299」5999円
2017年03月10日 15時56分更新
上海問屋は3月10日、Lightningカードリーダー「DN-914299」を発売した。価格は5999円。
Lightning経由で写真や動画などのデータをmicroSDカードにバックアップが可能で、iPhoneの容量不足を解消できるとしている。
MicroSD（SDXC）カードを256GＢまで対応し、Apple MFi認証も受けている製品だ。専用アプリを使用するとバックアップやデータの移動、共有が視覚的に把握できる。付属のクリップで留めればコンパクトに収納でき、充電にも使用可能だ
対応OSはiOS10.0以上。USB側の対応OSはWindows 10／8.1／8／7、Mac OS 10.6以上。インターフェースはUSB3.1／Lightning端子。ケーブル長は5cm。重量およそ12g。
対応ファイル形式は画像がtiff、tif、jpg、jpeg、gif、png、bmp、bmff、ico、cur、xbm、jpeg、jpe、con。動画がm4v、avi、mp4、3g2、mov、m2v、3gp、mpv、m-jpeg、xvid、flv、mpeg、mpg、mkv、wmv、asf、qt。音楽がaac、adts、ac3、aif、aiff、aifc、caf、mp3、m4a、snd、au、sd2、wav、he-aac、aax。書類がpdf、doc、xls、xlsx、docx、ppt、pptx、key、numbers、pages、txt、rtf、ics、htm、html、epub、fb2。