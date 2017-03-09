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EK Water「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」、「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」

ASUS、GIGABYTEのZ270マザーで使える一体型水冷ブロックがEK Waterから

2017年03月09日 22時56分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　ASUSおよびGIGABYTEのZ270チップセット搭載マザーボードに取る付け可能な水冷ブロック2製品が、EK Water Blocksから発売された。

EK Water Blocksから発売されたASUSおよびGIGABYTEのZ270チップセット搭載マザーボードに取る付け可能な水冷ブロック

　発売されたのは、ASUS「MAXIMUS IX HERO」用の「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」と、GIGABYTE製のZ270チップセット搭載マザーボード10モデル用の「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」。いずれもCPUとMOSFETを冷却できるオールインワンタイプで、ニッケルメッキ仕上の銅製ベースプレートとアクリル樹脂製トップカバーで構成される。

ASUS「MAXIMUS IX HERO」用の「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」

　なお、GIGABYTE対応モデルはRGB LEDを内蔵。マザーボードのLEDコントロール機能“RGB FUSION”に対応し発光機能を楽しめる。

GIGABYTE製のZ270チップセット搭載マザーボード10モデル用の「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」は発光機能付きだ

　両モデルとも価格は1万9451円。オリオスペックで販売中だ。

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