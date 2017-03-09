EK Water「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」、「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」
ASUS、GIGABYTEのZ270マザーで使える一体型水冷ブロックがEK Waterから
2017年03月09日 22時56分更新
ASUSおよびGIGABYTEのZ270チップセット搭載マザーボードに取る付け可能な水冷ブロック2製品が、EK Water Blocksから発売された。
|EK Water Blocksから発売されたASUSおよびGIGABYTEのZ270チップセット搭載マザーボードに取る付け可能な水冷ブロック
発売されたのは、ASUS「MAXIMUS IX HERO」用の「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」と、GIGABYTE製のZ270チップセット搭載マザーボード10モデル用の「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」。いずれもCPUとMOSFETを冷却できるオールインワンタイプで、ニッケルメッキ仕上の銅製ベースプレートとアクリル樹脂製トップカバーで構成される。
|ASUS「MAXIMUS IX HERO」用の「EK Water Blocks EK-FB ASUS M9H Monoblock - Nickel」
なお、GIGABYTE対応モデルはRGB LEDを内蔵。マザーボードのLEDコントロール機能“RGB FUSION”に対応し発光機能を楽しめる。
|GIGABYTE製のZ270チップセット搭載マザーボード10モデル用の「EK Water Blocks EK-FB GA Z270X RGB Monoblock - Nickel」は発光機能付きだ
両モデルとも価格は1万9451円。オリオスペックで販売中だ。