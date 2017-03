記念艦三笠で「World of Warships」とアニメ「ハイスクール・フリート」展示会開催

ウォーゲーミングジャパンは4月8日~5月14日まで、横須賀集客促進実行委員会と連携してオンライン海戦ストラテジー「World of Warships」とアニメ「ハイスクール・フリート」とのコラボ展示会「World of Warships×ハイスクール・フリート コラボ展 in 三笠」を、横須賀の世界三大記念艦のひとつ「三笠」艦内で開催する。

コラボ展ではWorld of Warshipsとハイスクール・フリートに関する展示を実施。また、期間中来場者にはWorld of Warshipsの三笠クリアファイルや、ゲーム内プレミアム艦艇「Mikasa」がもらえる招待コードがプレゼントされる。なお、各日のノベルティー配布数には上限があり、到達し次第終了となる。

配布される三笠クリアファイル

イベント初日の4月8日(土)には、ハイスクール・フリートのスタッフやキャスト、ミリタリーアドバイザーの宮永忠将氏をはじめとしたウォーゲーミングスタッフによるトークショーを実施する。トークショーへの参加は抽選で、World of Warships公式ポータルページから応募可能だ。

戦艦三笠がある三笠公園の徒歩圏内には、横須賀軍港が一望できるヴェルニー公園がある。公園内には戦艦の石碑のほか、2016年に船の科学館から移設された戦艦陸奥の4番主砲の1門などが展示されている。展示会のついでに立ち寄ってはいかが?

ヴェルニー公園からは横須賀軍港が一望できる

「World of Warships×ハイスクール・フリート コラボ展 in 三笠」

【共催】WargamingJapan、横須賀集客促進実行委員会

【協力】株式会社アニプレックス、公益財団法人三笠保存会



【開催日時】2017年4月8日(土)~5月14日(日)9:00~17:30

【開催場所】世界三大記念艦「三笠」艦内

・〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82-19

※記念艦「三笠」入艦には600円の入艦料がかかります。

©Wargaming.net ©AAS/海上安全整備局

