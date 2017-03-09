赤外線LED搭載のハイビジョンIPカメラ「GV-CC1」

JVCケンウッドは3月9日、ハイビジョンIPカメラ「GV-CC1」とホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」を発表した。GV-CC1の発売は3月下旬で、市場予想価格は1万8000円前後。GV-F1KITの発売は4月下旬で、市場予想価格は3万円前後。

GV-CC1はスマートフォンから設定して自宅を見守れるハイビジョンIPカメラ。専用アプリで作成したアカウントは最大4人まで共有が可能。最大4台までカメラを接続することができる。宅外からリアルタイムでの映像確認や録画をできる。高画質ハイビジョン画像（1280×720p 30fps）で水平視野角85度の広角撮影に対応。また、暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わる赤外線LED機能も搭載している。

内蔵のマイク／スピーカーで双方向の会話が可能で、映像を見ながら家族とのコミュニケーションもできる。また、不審な動きを検知するとスマートフォンに即座に通知するので異常を察知することができる。また、動きの検知に応じて自動録画を開始することも可能だ。

GV-F1KITはハイビジョンIPカメラGV-CC1に、人感センサー「CU-MS1」と開閉センサー「CU-DS1」、各センサーを制御するスマートホームハブ「CU-HB1」を同梱したオールインワンモデル。玄関や他の部屋に人感センサーを設置して不審な動きを検知したり、窓やドアに開閉センサーを設置して開閉を検知できる。検知した反応はスマートホームハブからスマートフォンに通知する。スマートホームハブは、最大で人感センサー8台、開閉センサー8台まで接続可能だ。

GV-CC1 対応OS Android 4.4以上、iOS 8.0以上 カメラ 100万画素CMOSセンサー 対応フォーマット 動画／H.264、静止画／JPEG 対応解像度 HD（1280×720ドット）、VGA（640×480ドット） 通信周波数 2.4GHz帯 無線規格 IEEE802.11b/g/n ストレージ microSD／最大2GB、microSDHC／最大32GB 消費電力 1.65W サイズ 幅69.8×奥行き69.8×高さ113.5mm 重量 120g スマートホームハブ CU-HB1 電源 microUSBアダプター5V/2A 無線通信方式 2.4GHz サイズ 幅97.1×奥行き97.4×高さ36.1mm 重量 117.1g 開閉センサー CU-DS1 電源 単四電池×2 (3.0V) 無線通信方式 2.4GHz 使用可能距離 およそ100m（見通し距離） サイズ 幅71.2×奥行き40.6×高さ24.8mm 重量 27.9g（電池なし） 人感センサー CU-MS1 電源 単四電池×3 (4.5V) 無線通信方式 2.4GHz 使用可能距離 およそ100m（見通し距離） サイズ 幅77.9×奥行き53.5×高さ29.5mm 重量 41.8g（電池なし）

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