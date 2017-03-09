赤外線LED搭載のハイビジョンIPカメラ「GV-CC1」

JVCケンウッドは3月9日、ハイビジョンIPカメラ「GV-CC1」とホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」を発表した。GV-CC1の発売は3月下旬で、市場予想価格は1万8000円前後。GV-F1KITの発売は4月下旬で、市場予想価格は3万円前後。
GV-CC1はスマートフォンから設定して自宅を見守れるハイビジョンIPカメラ。専用アプリで作成したアカウントは最大4人まで共有が可能。最大4台までカメラを接続することができる。宅外からリアルタイムでの映像確認や録画をできる。高画質ハイビジョン画像（1280×720p 30fps）で水平視野角85度の広角撮影に対応。また、暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わる赤外線LED機能も搭載している。
内蔵のマイク／スピーカーで双方向の会話が可能で、映像を見ながら家族とのコミュニケーションもできる。また、不審な動きを検知するとスマートフォンに即座に通知するので異常を察知することができる。また、動きの検知に応じて自動録画を開始することも可能だ。
GV-F1KITはハイビジョンIPカメラGV-CC1に、人感センサー「CU-MS1」と開閉センサー「CU-DS1」、各センサーを制御するスマートホームハブ「CU-HB1」を同梱したオールインワンモデル。玄関や他の部屋に人感センサーを設置して不審な動きを検知したり、窓やドアに開閉センサーを設置して開閉を検知できる。検知した反応はスマートホームハブからスマートフォンに通知する。スマートホームハブは、最大で人感センサー8台、開閉センサー8台まで接続可能だ。
|GV-CC1
|対応OS
|Android 4.4以上、iOS 8.0以上
|カメラ
|100万画素CMOSセンサー
|対応フォーマット
|動画／H.264、静止画／JPEG
|対応解像度
|HD（1280×720ドット）、VGA（640×480ドット）
|通信周波数
|2.4GHz帯
|無線規格
|IEEE802.11b/g/n
|ストレージ
|microSD／最大2GB、microSDHC／最大32GB
|消費電力
|1.65W
|サイズ
|幅69.8×奥行き69.8×高さ113.5mm
|重量
|120g
|スマートホームハブ CU-HB1
|電源
|microUSBアダプター5V/2A
|無線通信方式
|2.4GHz
|サイズ
|幅97.1×奥行き97.4×高さ36.1mm
|重量
|117.1g
|開閉センサー CU-DS1
|電源
|単四電池×2 (3.0V)
|無線通信方式
|2.4GHz
|使用可能距離
|およそ100m（見通し距離）
|サイズ
|幅71.2×奥行き40.6×高さ24.8mm
|重量
|27.9g（電池なし）
|人感センサー CU-MS1
|電源
|単四電池×3 (4.5V)
|無線通信方式
|2.4GHz
|使用可能距離
|およそ100m（見通し距離）
|サイズ
|幅77.9×奥行き53.5×高さ29.5mm
|重量
|41.8g（電池なし）