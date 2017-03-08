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EK Water Blocks「Full Nickel」、「Acetal+Nickel」、「Nickel」

EK Water BlocksからSocket AM4用水枕3種類が店頭に

2017年03月08日 23時44分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　EK Water BlocksからSocket AM4用のウォーターブロック「EK-Supremacy EVO AMD」シリーズが登場。オリオスペックで販売がスタートした。

Socket AM4用のウォーターブロック「EK-Supremacy EVO AMD」シリーズ。発売前から問い合わせも多かった注目アイテムだ

　「EK-Supremacy EVO AMD」シリーズは、Socket AM4で利用できるウォーターブロック。全部で3モデルが用意されており、ニッケルメッキ仕上げの銅ベースプレートは共通。真鍮製トッププレートを組み合わせた「Full Nickel」、アセタール樹脂製トッププレートを組み合わせた「Acetal+Nickel」、アクリル樹脂製トッププレートを組み合わせた「Nickel」が販売中だ。

Ryzenをガッツリ冷やすという人は注目。付属のサーマルグリスは人気ブランドのThermal Grizzly製だ

　フィッティングはG1/4で、対応ソケットはSocket AM4のほか、AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1/F/C32/940/939/754。Thermal Grizzlyのサーマルグリスが付属する。

　価格は「Full Nickel」が1万5552円、「Acetal+Nickel」と「Nickel」が1万2128円となっている。

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