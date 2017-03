購入者特典としてイベントコードが付属 GALLERIA「モンスターハンター フロンティアZ High Grade Edition」推奨PCに6機種追加 文● 田沢/ASCII

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン QSF965HE

ドスパラは3月6日、GALLERIA「モンスターハンター フロンティアZ High Grade Edition」推奨パソコンに新たに6モデルを追加したことを発表した。購入者特典として以下のアイテムが付属する。

「ドスパライズ(ハンマー)」イベントコード

「マグネストーン」イベントコード

「教官見習いネコの差し入れ」イベントコード

「トゥールムシリーズ」イベントコード

GALLERIA モンスターハンター フロンティアZ High Grade Edition 推奨パソコン新モデル

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン QSF965HE Core i7-6700HQ(2.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 965M 4GB、250GB SSD、15.6型非光沢ディスプレー (1920×1080ドット)、Windows 10 Home 64bit、12万5258円

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン GKF1060NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD+1TB HDD、17.3型非光沢ディスプレー(1920×1080ドット)、Windows 10 Home 64bit、18万3578円

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン GKF1070NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、17.3型非光沢ディスプレー(1920×1080ドット)、250GB SSD+1TB HDD、Windows 10 Home 64bit、24万8378円

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン XT Core i7-7700(3.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD+2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万1178円

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン DT Core i5-7500(3.40GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD+1TB HDD、Windows 10 Home 64bit、12万9578円

GALLERIA MHF-Z High Grade Edition 推奨パソコン ZG Core i7-7700K(4.20GHz)、16GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、750GB SSD+3TB HDD、Windows 10 Home 64bit、23万7578円

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

