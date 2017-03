ドスパラ、ドラゴンズドグマ オンライン推奨パソコン5モデル発売

GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1060NF

ドスパラは3月6日、GALLERIA「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコンに新モデルとしてノートパソコン2機種、デスクトップパソコン3機種の計5機種を発売した。ドラゴンズドグマ オンラインを最新のハードウェアにて検証し、カプコンより快適なプレーを約束する推奨認定を得ている。推奨パソコン購入者特典として以下アイテムが付属する。

ハンター用武器

メイン武器:オーフリングボウ【地】→派生先:オーフリングボウ改【地】

最大強化時:物理攻撃力1938 / 魔法攻撃力1661 / スロット数4 / 重量70

特性:吹き飛ばし力371 / 気絶効力15 / 矢装填数32 / 対敵特攻【侵食】50

進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。

ファイター用武器

メイン武器:オーフリングソード【天】→派生先 :オーフリングソード改【天】

最大強化時:物理攻撃力1967 / 魔法攻撃力1739 / スロット数4 / 重量60

特性:【聖属性武器】吹き飛ばし力371/ 気絶効力15 / 与【聖吸】蓄積値:30

サブ武器:オーフリングシェル【天】→派生先:オーフリングシェル改【天】

最大強化時:物理攻撃力0 魔法攻撃力0 スロット数0 重量40

特性:盾ガード値392 / 盾スタミナ軽減値10

進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。

シールドセージ用武器

メイン武器:オーフリングガード【紅】→派生先 :オーフリングガード改【紅】

最大強化時:物理攻撃力1871 / 魔法攻撃力0 / スロット数4 / 重量100

特性:吹き飛ばし力564 / 気絶効力15 / 盾ガード値392 / 盾スタミナ軽減10

フォースストック数4 / 与【凍結】蓄積値:15

サブ武器:オーフリングロッド【紅】→派生先:オーフリングロッド改【紅】

最大強化時:物理攻撃力0 / 魔法攻撃力1871 / スロット数0 / 重量30

進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。

ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン新モデル

GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1060NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB+HD グラフィックス620、250GB SSD+1TB HDD、17.3型非光沢でスプレー(1920×1080ドット)、Windows 10 Home 64bit、18万3578円

GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1070NF Core i7-7700HQ(2.80GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、250GB SSD+1TB HDD、17.3型非光沢ディスプレー(1920×1080ドット)、Windows 10 Home 64bit、24万8378円

GALLERIA MHF-Z ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン XT Core i7-7700(3.60GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD+2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万1178円

GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン DT Core i5-7500(3.40GHz)、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD+1TB HDD、Windows 10 Home 64bit、12万9578円

GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン ZG Core i7-7700K(4.20GHz)、16GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD+3TB HDD、Windows 10 Home 64bit、23万7578円

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

