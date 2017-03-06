ドスパラ、ドラゴンズドグマ オンライン推奨パソコン5モデル発売

|GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1060NF
ドスパラは3月6日、GALLERIA「ドラゴンズドグマ オンライン」推奨パソコンに新モデルとしてノートパソコン2機種、デスクトップパソコン3機種の計5機種を発売した。ドラゴンズドグマ オンラインを最新のハードウェアにて検証し、カプコンより快適なプレーを約束する推奨認定を得ている。推奨パソコン購入者特典として以下アイテムが付属する。
ハンター用武器
メイン武器：オーフリングボウ【地】→派生先：オーフリングボウ改【地】
最大強化時：物理攻撃力1938 / 魔法攻撃力1661 / スロット数4 / 重量70
特性：吹き飛ばし力371 / 気絶効力15 / 矢装填数32 / 対敵特攻【侵食】50
進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。
ファイター用武器
メイン武器：オーフリングソード【天】→派生先 ：オーフリングソード改【天】
最大強化時：物理攻撃力1967 / 魔法攻撃力1739 / スロット数4 / 重量60
特性：【聖属性武器】吹き飛ばし力371/ 気絶効力15 / 与【聖吸】蓄積値：30
サブ武器：オーフリングシェル【天】→派生先：オーフリングシェル改【天】
最大強化時：物理攻撃力0 魔法攻撃力0 スロット数0 重量40
特性：盾ガード値392 / 盾スタミナ軽減値10
進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。
シールドセージ用武器
メイン武器：オーフリングガード【紅】→派生先 ：オーフリングガード改【紅】
最大強化時：物理攻撃力1871 / 魔法攻撃力0 / スロット数4 / 重量100
特性：吹き飛ばし力564 / 気絶効力15 / 盾ガード値392 / 盾スタミナ軽減10
フォースストック数4 / 与【凍結】蓄積値：15
サブ武器：オーフリングロッド【紅】→派生先：オーフリングロッド改【紅】
最大強化時：物理攻撃力0 / 魔法攻撃力1871 / スロット数0 / 重量30
進化後の武器の最終強化の性能はLV74相当に値する。
ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン新モデル
- GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1060NF
- Core i7-7700HQ（2.80GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB＋HD グラフィックス620、250GB SSD＋1TB HDD、17.3型非光沢でスプレー（1920×1080ドット）、Windows 10 Home 64bit、18万3578円
- GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン GKF1070NF
- Core i7-7700HQ（2.80GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、250GB SSD＋1TB HDD、17.3型非光沢ディスプレー（1920×1080ドット）、Windows 10 Home 64bit、24万8378円
- GALLERIA MHF-Z ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン XT
- Core i7-7700（3.60GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万1178円
- GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン DT
- Core i5-7500（3.40GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD＋1TB HDD、Windows 10 Home 64bit、12万9578円
- GALLERIA ドラゴンズドグマ オンライン 推奨パソコン ZG
- Core i7-7700K（4.20GHz）、16GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD＋3TB HDD、Windows 10 Home 64bit、23万7578円
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