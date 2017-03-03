武器庫や春色武器庫などゲームを有利に進められるアイテム盛りだくさん
豪華特典付き！GALLERIA「真・三國無双 Online Z」推奨パソコン6モデル
2017年03月03日 15時00分更新
|GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨モデル XT
ドスパラは3月3日、GALLERIA「真・三國無双 Online Z」推奨パソコン6モデルの販売を開始した。推奨パソコン購入者には特典として以下のゲーム内で使用できるアイテムコードが付属する。
製品スペック
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨モデル XT
- Core i7-6700（3.40GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万8738円
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨モデル XF
- Core i7-6700（3.40GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、18万338円
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨モデル XG
- Core i7-6700K（4.0GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、22万1378円
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨モデル DT
- Core i5-6500（3.20GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、250GB SSD＋1TB HDD、Windows 10 Home 64bit、12万6338円
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨パソコン ST
- Core i7-6700（3.40GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、15万98円
- GALLERIA 真・三國無双 Online Z 推奨パソコン SG
- Core i7-6700（3.40GHz）、8GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home 64bit、21万5978円
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