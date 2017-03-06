Core i7-7700＋GTX 1060搭載PCが14万円台

マウスコンピューターは公式ウェブサイトにて、「第7世代インテルプロセッサー特集」を開催中だ。
特集ページでは、インテル第7世代Coreプロセッサーを搭載する製品を一覧できる。また、ゲーミングPCブランドのG-Tune、クリエイターPCブランドのDAIVでも同特集を実施している。
LM-iG440XN-SH2 14万184円
|LM-iG440XN-SH2
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700（3.6GHz／最大4.2GHz）
・GeForce GTX 1060（3GB）
・16GB DDR4メモリー（PC4-19200）
・240GB SSD ＋ 2TB HDD
・インテル H110 チップセット
・500W電源（80PLUS SILVER）
LM-iHS320X-S5 10万7784円
|LM-iHS320X-S5
・Windows 10 Home（64bit）
・Core i7-7700（3.6GHz／最大4.2GHz）
・インテル HD グラフィックス 630
・8GB DDR4メモリー（PC4-19200）
・480GB SSD
・インテル H110 チップセット
・DVDスーパーマルチドライブ
・300W電源（80PLUS BRONZE）