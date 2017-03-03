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ドスパラ、 GeForce GTX 1080搭載Palit製グラフィックカードを5000円値下げ

2017年03月03日 18時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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Palit GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition

　ドスパラは3月3日、同社で取り扱い中のGeForce GTX1080搭載Palit製グラフィックカードの価格改定を行なった。

　「Palit GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition」は従来価格7万9920円から7万4920円に、「Palit GeForce GTX1080 8GB Super JetStream」は7万7940円から7万2940円に、「Palit GeForce GTX1080 8GB Dual OC」は6万9999円から6万4999円へと、それぞれ5000円の値下げとなる。

Palit GeForce GTX1080 8GB Super JetStream（左）およびPalit GeForce GTX1080 8GB Dual OC（右）

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