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ドスパラ、 GeForce GTX 1080搭載Palit製グラフィックカードを5000円値下げ
2017年03月03日 18時00分更新
|Palit GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition
ドスパラは3月3日、同社で取り扱い中のGeForce GTX1080搭載Palit製グラフィックカードの価格改定を行なった。
「Palit GeForce GTX1080 8GB GameRock Premium Edition」は従来価格7万9920円から7万4920円に、「Palit GeForce GTX1080 8GB Super JetStream」は7万7940円から7万2940円に、「Palit GeForce GTX1080 8GB Dual OC」は6万9999円から6万4999円へと、それぞれ5000円の値下げとなる。
|Palit GeForce GTX1080 8GB Super JetStream（左）およびPalit GeForce GTX1080 8GB Dual OC（右）