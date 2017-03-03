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eスポーツの大会「IEM」を記念して実施

エイサーの湾曲モニター搭載ゲーミングノート「Predator 21 X」プレゼントキャンペーン

2017年03月03日 13時20分更新

文● 田沢／ASCII

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　日本エイサーは3月3日、湾曲モニターを搭載したゲーミングノートパソコン「Predator 21 X」など、日本未発売のPredator関連商品が当たるプレゼントキャンペーンを開始した。インテル主催の世界規模eスポーツ大会「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」がポーランド・カトヴィツェ（Katowice）で開催されることを記念したもの。

応募方法
日本エイサーの公式Facebookの投稿から応募条件を読み、投稿上の質問にコメント欄で答えて、同投稿をシェアすることで応募できる。

以下のリンクのFacebook投稿から応募
https://www.facebook.com/AcerJapan/videos/1286948991388135/

応募期間
3月3日から3月17日23:59(日本時間)

賞品
1等賞品（1名） Predator 21 X ノートブック　1台
2等賞品（5名） Predator バックパック　1個
3等賞品（10名） Predator ヘッドフォン　1台
4等賞品（10名） Predator マウス 1個

注意事項
応募にはPredator関連製品を購入する必要はない。なお、同懸賞は日本やインドネシア共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、オーストラリア連邦在住の人が対象。居住地域に応じて各国のFacebookから応募して頂きたい。

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