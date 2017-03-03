エイサーの湾曲モニター搭載ゲーミングノート「Predator 21 X」プレゼントキャンペーン

日本エイサーは3月3日、湾曲モニターを搭載したゲーミングノートパソコン「Predator 21 X」など、日本未発売のPredator関連商品が当たるプレゼントキャンペーンを開始した。インテル主催の世界規模eスポーツ大会「Intel EXTREME MASTERS（IEM）」がポーランド・カトヴィツェ（Katowice）で開催されることを記念したもの。

応募方法

日本エイサーの公式Facebookの投稿から応募条件を読み、投稿上の質問にコメント欄で答えて、同投稿をシェアすることで応募できる。



以下のリンクのFacebook投稿から応募

https://www.facebook.com/AcerJapan/videos/1286948991388135/

応募期間

3月3日から3月17日23:59(日本時間)



賞品

1等賞品（1名） Predator 21 X ノートブック 1台

2等賞品（5名） Predator バックパック 1個

3等賞品（10名） Predator ヘッドフォン 1台

4等賞品（10名） Predator マウス 1個



注意事項

応募にはPredator関連製品を購入する必要はない。なお、同懸賞は日本やインドネシア共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、オーストラリア連邦在住の人が対象。居住地域に応じて各国のFacebookから応募して頂きたい。

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