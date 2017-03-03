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14万184円からという特別価格で販売！

ツクモ、Ryzen 7発売記念でRadeon RX 480搭載ゲーミングPCを100台限定販売

2017年03月03日 00時00分更新

文● 田沢／ASCII

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　TSUKUMO（ツクモ）ブランドのProject Whiteは3月3日、独自に展開するゲームパソコン「G-GEAR」からAMDの新世代CPU「Ryzen 7」搭載ゲームパソコンを発売した。

　今回発売する「G-GEAR GA7A-A91/T」は8コア／16スレッドを普及価格帯で実現したAMDの新世代CPU Ryzen 7を搭載。以下の3モデルのCPUをBTOで自由にカスタマイズできる。

  • 「Ryzen 7 1800X」（3.6 GHz）
  • 「Ryzen 7 1700X」（3.4 GHz
  • 「Ryzen 7 1700」（3.0 GHz）

　Ryzen発売記念初回100台限定モデルを用意。記念モデルはRadeon RX 480を採用したビデオカード「ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING」を搭載しながら、14万184円からという特別価格で販売する。

G-GEAR GA7A-A91/T Ryzen発売記念初回100台限定モデル
CPUAMD Ryzen 7 1700
メモリー8GB
マザーボードAMD X370チップセット (ASUS製 ROG CROSSHAIR VI HERO)
ストレージ240GB SSD
グラフィックRadeon RX 480
OSWindows 10 Home 64bit
価格14万184円
G-GEAR GA7A-C91/T
CPUAMD Ryzen 7 1800X
メモリー16GB
マザーボードAMD X370チップセット (ASUS製 ROG CROSSHAIR VI HERO)
ストレージ240GB SSD＋2TB HDD
グラフィックGeForce GTX 1080
OSWindows 10 Home 64bit
価格25万8984円

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