ツクモ、Ryzen 7発売記念でRadeon RX 480搭載ゲーミングPCを100台限定販売

TSUKUMO（ツクモ）ブランドのProject Whiteは3月3日、独自に展開するゲームパソコン「G-GEAR」からAMDの新世代CPU「Ryzen 7」搭載ゲームパソコンを発売した。
今回発売する「G-GEAR GA7A-A91/T」は8コア／16スレッドを普及価格帯で実現したAMDの新世代CPU Ryzen 7を搭載。以下の3モデルのCPUをBTOで自由にカスタマイズできる。
- 「Ryzen 7 1800X」（3.6 GHz）
- 「Ryzen 7 1700X」（3.4 GHz
- 「Ryzen 7 1700」（3.0 GHz）
Ryzen発売記念初回100台限定モデルを用意。記念モデルはRadeon RX 480を採用したビデオカード「ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING」を搭載しながら、14万184円からという特別価格で販売する。
|G-GEAR GA7A-A91/T Ryzen発売記念初回100台限定モデル
|CPU
|AMD Ryzen 7 1700
|メモリー
|8GB
|マザーボード
|AMD X370チップセット (ASUS製 ROG CROSSHAIR VI HERO)
|ストレージ
|240GB SSD
|グラフィック
|Radeon RX 480
|OS
|Windows 10 Home 64bit
|価格
|14万184円
|G-GEAR GA7A-C91/T
|CPU
|AMD Ryzen 7 1800X
|メモリー
|16GB
|マザーボード
|AMD X370チップセット (ASUS製 ROG CROSSHAIR VI HERO)
|ストレージ
|240GB SSD＋2TB HDD
|グラフィック
|GeForce GTX 1080
|OS
|Windows 10 Home 64bit
|価格
|25万8984円