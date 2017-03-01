Amazonセール速報：在庫限り、マイクロソフトのマウスが1990円！

Amazon.co.jpでは、「マイクロソフトのマウス・キーボードの在庫一掃セール実施中。在庫限りのお買い得価格で提供中」キャンペーンを実施中だ。
マイクロソフト製の対象マウス・キーボードが格安で購入できるというもの。たとえば、ワイヤレスマウス「Designer Bluetooth Mouse 7N5-00007」は3月1日現在、1990円で販売されている。そのほか、対象製品の一例は以下のとおり。
|Image from Amazon.co.jp
|マイクロソフト ワイヤレス Bluetooth マウス 高精細読み取りセンサー Designer Bluetooth Mouse (ブルートラック) 7N5-00007
|Image from Amazon.co.jp
|マイクロソフト マウス ワイヤレス/小型 Wireless Mobile Mouse 3500 Mac/Win USB Port Glossy White L2 GMF-00315
|Image from Amazon.co.jp
|マイクロソフト キーボード 有線/USB接続/防滴 ホワイト L2 Wired Desktop 600 APB-00031
使い勝手とデザイン性に定評のある同社の製品を安価に手に入れるチャンス！ キャンペーンは3月14日の23時59分まで実施中だ。