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Amazonセール速報：今なら、27型PCモニターなどが最大1万円オフ！

2017年03月01日 08時00分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、「写真・動画編集におすすめ。パソコン・モニターがクーポンでお買い得」キャンペーンを実施中だ。

　対象モニターの購入時にクーポンコードを入手すると、価格が最大で1万円オフになるというもの。

　対象製品の一例は以下の通り。

Image from Amazon.co.jp
Dell デスクトップパソコン Inspiron 3650 ミニタワー Core i5モデル 16Q31/8GB/1TB/GeforceGT730/DVD/Windows10/Adobe PEPE
Image from Amazon.co.jp
Dell デスクトップパソコン Inspiron 3650 ミニタワー Core i7モデル 16Q32/16GB/2TB/RadeonR9 360/DVD/Windows10/Adobe PEPE
Image from Amazon.co.jp
Dell ディスプレイ モニター U2717D/27インチ/QHD/IPS/6ms/DPx2(MST),mDP,HDMI/sRGB99%/USBハブ/3年間保証

　PCのモニターを安価に手に入れるチャンス！　セールは3月10日の23時59分まで実施中だ。

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