このページの本文へ

やっぱりスマホ新製品に注目！ MWC 2017レポート第13回

HPが堅牢設計のビジネス向け2in1 PC「HP Pro x2 612 G2」を発表

2017年02月27日 20時00分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
「HP Pro x2 612 G2」

　HPは2月26日、スペイン・バルセロナで開催のMWC 2017で2in1タイプのビジネス向けWindows PC「HP Pro x2 612 G2」を発表した。価格は979ドル（約10万9900円）から。付属のトラベルキーボードとセットでノートPCとして利用できるほか、取り外してタブレットとしても使える。BIOSアタック対策、BTOでの指紋認証対応など堅牢性の高い設計が特徴だ。

　HP Pro x2 612 G2はインテルの第7世代CPUを搭載する2in1 PC。BTOでPentium 4410Y（2コア、1.5GHz）からCore i7-7Y75（2コア、1.3GHz）まで選択できメモリーは4～8GB、SSDは128GB～512GBのM.2 SSDをBTOでチョイスできる。

　12型タッチ液晶の解像度は1920×1280ドット。1734ドル（約19万4600円）からのBTOモデルはデジタルペン「WACOM AES Pen with APP Launch Button」が付属。また、NFCや指紋センサー、3G/4GモデムもBTOで内蔵可能だ。

　オプションのラグドケースは49ドル（約5500円）からで3月出荷の「HP Elite USB-C Dock」は149ドル（約1万6700円）から。「HP USB-C TravelHub」は49ドル（約5500円）から。

オプションのラグドケース
USB Elite USB-C DockHP USB-C TravelHub

　このほか、Windowスマホ「HP Elite x3」用のスキャニング環境なども発表されている。

「HP Pro x2 612 G2」の主なスペック
CPU Pentium 4410Y～Core i7-7Y75（BTOで選択可能）
グラフィック インテルHD Graphics 615
メモリー 8GB（LPDDR3）
ストレージ M2.SSD（128～512GB）
ディスプレー 12型WUXGA＋（1920×1280ドット）タッチ液晶
無線LAN IEEE802.11ac（2×2 MIMO）
カメラ アウト：8メガ、イン：5メガ
インターフェース USB 3.1 Type-C、USB3.0、SDカードリーダー、SIMスロットほか
バッテリー 41Wh
WAN 3G／4G（BTOで選択可能）
NFC BTOで選択可能
本体サイズ／重量 30×21.93×1.46cm／約1.2kg（トラベルキーボード込み）
OS Windows 10 Home／Pro（64bit）
価格 979ドル（約10万9900円）～

■関連サイト

カテゴリートップへ

この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

ASCII.jp特設サイト

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART