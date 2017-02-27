やっぱりスマホ新製品に注目！ MWC 2017レポート ― 第13回
HPが堅牢設計のビジネス向け2in1 PC「HP Pro x2 612 G2」を発表
2017年02月27日 20時00分更新
|「HP Pro x2 612 G2」
HPは2月26日、スペイン・バルセロナで開催のMWC 2017で2in1タイプのビジネス向けWindows PC「HP Pro x2 612 G2」を発表した。価格は979ドル（約10万9900円）から。付属のトラベルキーボードとセットでノートPCとして利用できるほか、取り外してタブレットとしても使える。BIOSアタック対策、BTOでの指紋認証対応など堅牢性の高い設計が特徴だ。
HP Pro x2 612 G2はインテルの第7世代CPUを搭載する2in1 PC。BTOでPentium 4410Y（2コア、1.5GHz）からCore i7-7Y75（2コア、1.3GHz）まで選択できメモリーは4～8GB、SSDは128GB～512GBのM.2 SSDをBTOでチョイスできる。
12型タッチ液晶の解像度は1920×1280ドット。1734ドル（約19万4600円）からのBTOモデルはデジタルペン「WACOM AES Pen with APP Launch Button」が付属。また、NFCや指紋センサー、3G/4GモデムもBTOで内蔵可能だ。
オプションのラグドケースは49ドル（約5500円）からで3月出荷の「HP Elite USB-C Dock」は149ドル（約1万6700円）から。「HP USB-C TravelHub」は49ドル（約5500円）から。
|オプションのラグドケース
|USB Elite USB-C Dock
|HP USB-C TravelHub
このほか、Windowスマホ「HP Elite x3」用のスキャニング環境なども発表されている。
|「HP Pro x2 612 G2」の主なスペック
|CPU
|Pentium 4410Y～Core i7-7Y75（BTOで選択可能）
|グラフィック
|インテルHD Graphics 615
|メモリー
|8GB（LPDDR3）
|ストレージ
|M2.SSD（128～512GB）
|ディスプレー
|12型WUXGA＋（1920×1280ドット）タッチ液晶
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2×2 MIMO）
|カメラ
|アウト：8メガ、イン：5メガ
|インターフェース
|USB 3.1 Type-C、USB3.0、SDカードリーダー、SIMスロットほか
|バッテリー
|41Wh
|WAN
|3G／4G（BTOで選択可能）
|NFC
|BTOで選択可能
|本体サイズ／重量
|30×21.93×1.46cm／約1.2kg（トラベルキーボード込み）
|OS
|Windows 10 Home／Pro（64bit）
|価格
|979ドル（約10万9900円）～
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