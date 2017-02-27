ゲーミング最上位モデルから1万円以下の低価格モデルまでラインアップ
AMD Ryzen対応のX370／B350搭載マザーボード7モデル3月3日発売
2017年02月27日 13時04分更新
マスタードシードは2月24日、ASRockのAMD Ryzen対応X370／B350チップセットを搭載するマザーボード7モデルを3月3日から販売開始すると発表した。
|Fatal1ty X370 Professional Gaming
|X370 Taichi
「Fatal1ty X370 Professional Gaming」は、AMD X370 チップセットを搭載するATX規格のゲーミングマザーボード最上位モデル。5ギガビットLAN、2つのM.2ソケット、ゲームへの没入感を強化するCreative SoundBlaster Cinema 3を搭載。電源回路にはIR製のデジタルコントローラーを採用して高性能かつ高精度の電源供給を実現した。発売日は3月3日で、市場予想価格は3万6698円前後。
「X370 Taichi」は、オールラウンドタイプのTaichiシリーズでAMD X370チップセットを搭載したATX規格のモデル。インテルデュアルギガビットLAN、2つのM.2 ソケット、クリアな音質が特徴のPurity Sound 4を採用。ゲーミングやクリエイティブ、オーバークロックなどあらゆる用途に対応できる機能を搭載している。発売日は3月3日で、市場予想価格は3万1838円前後。そのほかのラインアップの仕様や価格などは以下の表の通りだ。
|製品名
|チップセット
|規格
|市場予想価格
|発売日
|Fatal1ty X370 Gaming K4
|AMD X370
|ATX
|2万1038円円前後
|3月3日
|Fatal1ty AB350 Gaming K4
|AMD B350
|ATX
|1万5098円前後
|3月3日
|AB350 Pro4
|AMD B350
|ATX
|1万3478円前後
|3月3日
|AB350M Pro4
|AMD B350
|Micro ATX
|1万778円前後
|3月中旬
|AB350M-HDV
|AMD B350
|Micro ATX
|9698円前後
|3月中旬