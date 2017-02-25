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CENTURY「Terminal C」

USB Type-C搭載ノートPCに最適なドッキングステーションが発売

2017年02月25日 23時26分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　センチュリーから、MacBookをはじめとしたUSB Type-C搭載ノートPCの拡張性を向上させるドッキングステーション「Terminal C」(型番：CTCD-U3HDCR)が発売された。

MacBookをはじめとしたUSB Type-C搭載ノートPCの拡張性を向上させるドッキングステーション「Terminal C」

　「Terminal C」は、サイズが79(W)×79(D)×15(H)mm、重量が70gの本体にUSB 3.0×2、HDMI(4K出力対応)×1、SDカードリーダー(UHS-Ⅱ対応)×1を搭載するドッキングステーション。給電用ポートも実装されるため、ノートPCを充電しつつ周辺機器を使用できる。

本体にUSB 3.0×2、HDMI(4K出力対応)×1、SDカードリーダー(UHS-Ⅱ対応)×1を搭載する

　対応OSはWindows 10、Mac OS X 10.12.2/10.11.6/10.10.5。インターフェースカード経由の動作およびUSB Power Delivery非対応のPCはサポート対象外。対応ノートPCとしてUSB Type-C (USB-C) ポートを標準搭載したMacBook (2015/2016) 、MacBook(2016)。また、Thunderbolt3/DisplayPort1.2機能を有したUSB Type-Cポートを標準搭載したWindows PCとしている。

　価格は7980円。パソコンショップアークや東映ランドで販売中だ。

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