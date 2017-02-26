音響＆映像が魅力の一体型「ESPRIMO FH WF2/A3」が20％オフに！

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO WF2/A3」
キャンペーン対象製品のひとつは、ハイレゾ対応スピーカー搭載の27型フルHD液晶一体型PC「ESPRIMO FH90/A3」のカスタムメイドモデル「ESPRIMO WF2/A3」で、主な構成例は以下の通り。
通常の直販価格は19万3104円からで、20％オフクーポンを利用すると15万4483円からとなる。
|「ESPRIMO WF2/A3」
- ・Core i7-6700HQ
- ・4／8／16GBメモリー
- ・1TB／2TB／3TB HDD／256GB SSD＋1TB HDD／256GB SSD＋3TB HDD
- ・27型（1920×1080ドット）
- ・スーパーマルチドライブ／BDXL対応 Blu-ray Disc
- ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
- ・Windows 10 Home（64bit）