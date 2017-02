謎の巨大船舶から少女は脱出できるのか？「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」

バンダイナムコエンターテインメントは、Tarsier Studioが開発したサスペンスアドベンチャーゲーム「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」を発売する。Steam版とPS4版での展開を予定しており、Steam版は4月28日発売予定で価格は2376円。PS4版は2017年発売予定で価格は未定。

「胃袋(モウ)」の名を持つ謎めいた巨大船舶に囚われた幼い少女「シックス」が、モウから脱出を試みるというストーリー。モウ内でさまざまなパズルや謎を解き、押しかかる敵から身を守りながら出口を目指す。

黄色いレインコートが特徴のシックス いたずら好きのノーム

キッチンで隠れるシックス

ライターで照らしながら進むシックス

Steam版予約特典

SteamにてLITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-を予約すると、モウの探索にぴったりの「かかしのマスク」と「逆さまのティーポットマスク」、作品の世界観を再現した特製壁紙が手に入る。

LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-Steam版推奨環境

OS:Windows 7 64bit以上

プロセッサー:Intel CPU Core i7

メモリー:8GB RAM

グラフィック:Nvidia GPU GeForce GTX 660

DirectX:Version 11

ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続

ストレージ:10 GB 利用可能

Little Nightmares(TM) & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

