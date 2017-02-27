NEC、ViewLightシリーズにレーザー光源採用の液晶プロジェクター2機種を追加

NECディスプレイソリューションズは2月27日、プロフェッショナル用途を想定したプロジェクター「ViewLight NP-PA803ULJL」および「ViewLight NP-PA653ULJL」を発表、同日より受注を開始した。
|「ViewLight NP-PA803ULJL」。画像はオプションレンズ「NP41ZL」装着時
2製品はViewLightシリーズで初となる液晶のレーザー（個体光源）方式を採用し、LEDパネルの冷却部に密閉循環冷却方式を採用することでフィルターレスとなりメンテフリーを実現。光源推奨交換時間は2万時間（または3年）となっている。
「ViewLight NP-PA803ULJL」（明るさ8000ルーメン）および「ViewLight NP-PA653ULJL」（明るさ6500ルーメン）はともにWUXGA（1920×1200）解像度の表示に対応。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1。HDMIおよびHDBaseTはHDCP2.2に対応し、HDMIはHDR10、Rec.2020信号入力にも対応する。
本体はチルトフリーで縦置きも可能。ジャイロセンサーを内蔵しており、本体の設置方向によってOSDが自動回転する。HDBaseTのリピーター機能によりデイジーチェーン接続が可能。最大4K30p入力に対応し、2×2の4面マルチ構成出力も可能。アナログ/デジタル入力を問わずPinPおよびPbyP表示が行なえる。
レンズはオプションで価格はオープンプライス。8月上旬出荷予定の「ViewLight NP-PA803ULJL」の市場想定価格は税抜120万円前後、5月中旬出荷予定の「ViewLight NP-PA803ULJL」の市場想定価格は110万円前後。
オプションレンズの市場想定価格は以下の通り。
・NP40ZL（50-500型、投影距離0.8～12.2m）：30万円前後（税抜）
・NP41ZL（40-500型、投影距離1.4～32.6m）：13万円前後（税抜）
・NP42ZL（50-500型、投影距離3.3～63.3m）：30万円前後（税抜）
|ViewLight NP-PA803ULJL
|ViewLight NP-PA653ULJL
|メーカー
|NECディスプレイソリューションズ
|パネル
|0.76型MLA付き（アスペクト比16：10）
|パネル画素数
|1920×1200ライン
|光源
|レーザーダイオード
|明るさ
|8000ルーメン
|6500ルーメン
|コントラスト比
|2,500,000：1（ダイナミックコントラストオン時）
|画像サイズ
|50～500型
|色再現性
|10bit（約10億7000万色）
|最大表示解像度
|アナログ：1920×1200
デジタル：4096×2160（アドバンスド・アキュブレンドによる対応）
|映像入力
|ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1
|映像出力
|HDBaseT
|LAN
|100BASE-TX
|消費電力
|最大798W
|最大627W
|サイズ/重量
|580（W）×494（D）×208（H）mm/約18.2kg（レンズユニット含まず）
|出荷開始時期
|8月上旬
|5月中旬