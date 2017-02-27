NEC、ViewLightシリーズにレーザー光源採用の液晶プロジェクター2機種を追加

NECディスプレイソリューションズは2月27日、プロフェッショナル用途を想定したプロジェクター「ViewLight NP-PA803ULJL」および「ViewLight NP-PA653ULJL」を発表、同日より受注を開始した。

2製品はViewLightシリーズで初となる液晶のレーザー（個体光源）方式を採用し、LEDパネルの冷却部に密閉循環冷却方式を採用することでフィルターレスとなりメンテフリーを実現。光源推奨交換時間は2万時間（または3年）となっている。

「ViewLight NP-PA803ULJL」（明るさ8000ルーメン）および「ViewLight NP-PA653ULJL」（明るさ6500ルーメン）はともにWUXGA（1920×1200）解像度の表示に対応。映像入力はHDMI×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1。HDMIおよびHDBaseTはHDCP2.2に対応し、HDMIはHDR10、Rec.2020信号入力にも対応する。

本体はチルトフリーで縦置きも可能。ジャイロセンサーを内蔵しており、本体の設置方向によってOSDが自動回転する。HDBaseTのリピーター機能によりデイジーチェーン接続が可能。最大4K30p入力に対応し、2×2の4面マルチ構成出力も可能。アナログ/デジタル入力を問わずPinPおよびPbyP表示が行なえる。

レンズはオプションで価格はオープンプライス。8月上旬出荷予定の「ViewLight NP-PA803ULJL」の市場想定価格は税抜120万円前後、5月中旬出荷予定の「ViewLight NP-PA803ULJL」の市場想定価格は110万円前後。

オプションレンズの市場想定価格は以下の通り。

・NP40ZL（50-500型、投影距離0.8～12.2m）：30万円前後（税抜）

・NP41ZL（40-500型、投影距離1.4～32.6m）：13万円前後（税抜）

・NP42ZL（50-500型、投影距離3.3～63.3m）：30万円前後（税抜）



ViewLight NP-PA803ULJL ViewLight NP-PA653ULJL メーカー NECディスプレイソリューションズ パネル 0.76型MLA付き（アスペクト比16：10） パネル画素数 1920×1200ライン 光源 レーザーダイオード 明るさ 8000ルーメン 6500ルーメン コントラスト比 2,500,000：1（ダイナミックコントラストオン時） 画像サイズ 50～500型 色再現性 10bit（約10億7000万色） 最大表示解像度 アナログ：1920×1200

デジタル：4096×2160（アドバンスド・アキュブレンドによる対応） 映像入力 ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1 映像出力 HDBaseT LAN 100BASE-TX 消費電力 最大798W 最大627W サイズ/重量 580（W）×494（D）×208（H）mm/約18.2kg（レンズユニット含まず） 出荷開始時期 8月上旬 5月中旬

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