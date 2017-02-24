サードウェーブデジノス、AMDの新CPU「Ryzen」搭載PCを3月3日に発売

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サードウェーブデジノスは2月24日、AMDの新CPU「Ryzen」を搭載したパソコンを3月3日から販売することを発表した。
AMDの最新プロセッサーRyzenは、メインストリームの価格帯で8コア／16スレッドを実現し、マルチスレッド性能をより引き上げることが可能にしたという。AMD最新の「ZENアーキテクチャー」を搭載し、100以上のセンサーによる細かな周波数と電力コントロールを行なう「SenseMI」テクノロジーをはじめ、さまざまなアーキテクチャーや処理テクノロジーの進化によってゲーマーやクリエイターなどハイエンドPCユーザーの厳しいニーズに応えるとしている。製品のラインアップと構成は以下の通りだ。
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- AMD Ryzen 7 1700X（3.4GHz）、マザーボードはAMD B350 チップセット搭載、8GBメモリー、GeForce GTX 1060 6GB、500GB SSD＋2TB HDD、Windows 10 Home インストール済み、価格は未定
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- AMD Ryzen 7 1700X（3.4GHz）、マザーボードはAMD B350 チップセット搭載、8GBメモリー、GeForce GTX 1070 8GB、2TB HDD＋500GB SSD、Windows 10 Home インストール済み、価格は未定
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- AMD Ryzen 7 1700X（3.4GHz）、マザーボードはAMD B350 チップセット搭載、8GBメモリー、GeForce GTX 1080 8GB、2TB HDD＋500GB SSD、Windows 10 Home インストール済み、価格は未定