Amazonセール速報：ロジクール製品が本日だけ大特価！　1000円以下商品も

Amazon.co.jpでは、ロジクールのパソコン周辺機器が安く買えるタイムセールを実施中だ。
たとえば、キーボード「K120」が784円、ミニマウス「M187」が648円と、いずれも1000円以下で購入できる。さらにマラソンマウス「M705t」や多機能キーボード「K780」、ゲーミングデバイスなどが本日限りの特価で販売中だ。
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|Logicool ロジクール 耐水 静音設計 有線キーボード K120 USB接続 テンキーあり 薄型 3年間無償保証
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|Logicool ロジクール ワイヤレス ミニマウス ブラック M187BK
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|Logicool ロジクール ワイヤレスマラソンマウス M705t
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|Logicool ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780
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|Logicool ロジクール K380BK Bluetooth ワイヤレス キーボード マルチOS:Windows Mac iOS Android Chrome OS対応