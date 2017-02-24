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Amazonセール速報：ロジクール製品が本日だけ大特価！　1000円以下商品も

2017年02月24日 12時40分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、ロジクールのパソコン周辺機器が安く買えるタイムセールを実施中だ。

　たとえば、キーボード「K120」が784円、ミニマウス「M187」が648円と、いずれも1000円以下で購入できる。さらにマラソンマウス「M705t」や多機能キーボード「K780」、ゲーミングデバイスなどが本日限りの特価で販売中だ。

Image from Amazon.co.jp
Logicool ロジクール 耐水 静音設計 有線キーボード K120 USB接続 テンキーあり 薄型 3年間無償保証
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Logicool ロジクール ワイヤレス ミニマウス ブラック M187BK
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Logicool ロジクール ワイヤレスマラソンマウス M705t
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Logicool ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780
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Logicool ロジクール K380BK Bluetooth ワイヤレス キーボード マルチOS:Windows Mac iOS Android Chrome OS対応

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