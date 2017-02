スクウェア・エニックスは2月23日、スマートフォン向けマルチプレーアクションゲームRPG「ファイナルファンタジー エクスプローラーズ フォース」を発表した。

ファイナルファンタジーの世界で、仲間と共に強大な召喚獣を討つ最大5人でのマルチプレーが可能なロール型本格アクションRPG。ゲーム内ではプレイヤーに魔石の力を宿して、ファイナルファンタジー歴代の主人公たちにトランス(変身)することも可能だ。

ファイナルファンタジー エクスプローラーズ フォース

プラットフォーム:iOS/Android

プレー人数:1~5 人(マルチプレー対応)

配信日:2017年配信予定

価格:基本プレー無料(アイテム課金型)

©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

ILLUSTRATION: ©2017 YOSHITAKA AMANO

