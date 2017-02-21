省電力でありながらも3500ルーメンの明るさを実現
カシオ計算機、明るい会議室でも投影可能な超短焦点プロジェクター「XJ-UT351WN/W」
2017年02月21日 17時27分更新
カシオ計算機は2月21日、超短焦点プロジェクター「XJ-UT351WN/W」を発表した。発売日は3月24日で、市場予想価格はXJ-UT351Wが22万円前後で、ネットワーク接続対応のXJ-UT351WNが23万円前後。
水銀ランプを用いずに高輝度投映を実現する「レーザー＆LEDハイブリッド光源」を搭載し、ランプ交換不要でおよそ2万時間の光源寿命と省電力でありながらも3500ルーメンの明るさを実現した。至近距離から大画面投映が出来る超短焦点投映により、明るい教室や会議室からアミューズメント施設まで、さまざまなシーンで活用できる。縦台形補正機能や横台形補正機能を搭載。真正面から投映することの出来ない場所でも使用でき、設置場所の自由度が拡大した。さらに、電源ONから最短5秒で最大輝度の投映ができるクイックON・OFF機能も備えている。
|XJ-UT351WN/W
|明るさ
|3500ルーメン（ブライトモード時）
|光源
|レーザー＆LED ハイブリッド
|寿命
|2万時間
|投映方式
|1chip DLP方式
|素子サイズ
|WXGA 0.65型（アスペクト比16：10）
|画素数
|102万4000画素（1280×800ドット）
|コントラスト比
|20000：1
|縦横台形補正
|水平／垂直 手動±およそ5度
|投映レンズ
|固定焦点 マニュアルフォーカス
|投映画面サイズ
|50～110型
|投映距離
|0.13m（60型投映時）、0.40m（100型投映時）、0.06m（最短投映距離）
|接続端子
|RGB 15ピン ミニD-Sub×2、コンポーネント（YCbCr／YPbPr）ビデオ入力端子兼用、HDMI type A 端子（HDCP対応、音声信号対応）×2 、ビデオ端子×1、S-ビデオ端子×1、RCA端子〔R／L〕×1組、3.5mmステレオミニジャック（音声入力）×2、3.5mmステレオミニジャック（音声出力）×1、3.5mmモノラルミニジャック（マイク入力）×1、RJ-45（XJ-UT351WNのみ）×1、USB type A（XJ-UT351Wは給電専用）×1
|スピーカー
|16W×1（モノラル）
|電源
|AC100～240V、50／60Hz
|サイズ
|およそ幅413×奥行き333×高さ153mm（突起部とケーブルカバーを含む）
|重量
|およそ5.7kg