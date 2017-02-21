カシオ計算機、明るい会議室でも投影可能な超短焦点プロジェクター「XJ-UT351WN/W」

カシオ計算機は2月21日、超短焦点プロジェクター「XJ-UT351WN/W」を発表した。発売日は3月24日で、市場予想価格はXJ-UT351Wが22万円前後で、ネットワーク接続対応のXJ-UT351WNが23万円前後。

水銀ランプを用いずに高輝度投映を実現する「レーザー＆LEDハイブリッド光源」を搭載し、ランプ交換不要でおよそ2万時間の光源寿命と省電力でありながらも3500ルーメンの明るさを実現した。至近距離から大画面投映が出来る超短焦点投映により、明るい教室や会議室からアミューズメント施設まで、さまざまなシーンで活用できる。縦台形補正機能や横台形補正機能を搭載。真正面から投映することの出来ない場所でも使用でき、設置場所の自由度が拡大した。さらに、電源ONから最短5秒で最大輝度の投映ができるクイックON・OFF機能も備えている。

XJ-UT351WN/W 明るさ 3500ルーメン（ブライトモード時） 光源 レーザー＆LED ハイブリッド 寿命 2万時間 投映方式 1chip DLP方式 素子サイズ WXGA 0.65型（アスペクト比16：10） 画素数 102万4000画素（1280×800ドット） コントラスト比 20000：1 縦横台形補正 水平／垂直 手動±およそ5度 投映レンズ 固定焦点 マニュアルフォーカス 投映画面サイズ 50～110型 投映距離 0.13m（60型投映時）、0.40m（100型投映時）、0.06m（最短投映距離） 接続端子 RGB 15ピン ミニD-Sub×2、コンポーネント（YCbCr／YPbPr）ビデオ入力端子兼用、HDMI type A 端子（HDCP対応、音声信号対応）×2 、ビデオ端子×1、S-ビデオ端子×1、RCA端子〔R／L〕×1組、3.5mmステレオミニジャック（音声入力）×2、3.5mmステレオミニジャック（音声出力）×1、3.5mmモノラルミニジャック（マイク入力）×1、RJ-45（XJ-UT351WNのみ）×1、USB type A（XJ-UT351Wは給電専用）×1 スピーカー 16W×1（モノラル） 電源 AC100～240V、50／60Hz サイズ およそ幅413×奥行き333×高さ153mm（突起部とケーブルカバーを含む） 重量 およそ5.7kg

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