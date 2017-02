PS3のゲームがPCで遊び放題！「PlayStation Now」PC対応決定

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、Windows PC向けに「PlayStation Now for PC アプリ」の配信を発表した。

「PlayStation Now」(PS Now)とは、クラウド技術を利用したPlayStationのストリーミングゲームサービスのこと。クラウドサーバーに格納されている「PlayStation 3」用タイトルを「PlayStation 4」「PlayStation Vita」「PlayStation Vita TV」や、ソニー製液晶テレビ「ブラビア」、ソニー製ブルーレイディスクプレーヤーなどで遊べるサービスだ。

※PlayStation Vita、PlayStation Vita TV、ソニー製液晶テレビ ブラビア、ソニー製ブルーレイディスクプレーヤーでのPS Nowサービスは、2017年8月15日(火)をもって終了する。

PS Nowでは、「アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝」「TOKYO JUNGLE」「みんなのGOLF 6」「ICO」「ワンダと巨像」などのソニー・インタラクティブエンタテインメント(旧:ソニー・コンピュータエンタテインメント)のみならず、「バイオハザード6」(カプコン)、「地球防衛軍4」(ディースリー・パブリッシャー)、「DEAD OR ALIVE 5 Last Round」(コーエーテクモゲームス)、「ソニックアドベンチャー」(セガゲームス)など、さまざまなメーカーのタイトル(180本以上)がプレイ可能だ。

月額2315円でPS3のゲームが遊び放題

PC版PS Nowを利用するには定額制サービスへの加入が必要。月額の料金さえ払えば、提供されているすべてのゲームタイトルを期間中は自由に何度でも遊べる。

定額制サービス 利用料金

・1ヵ月利用券:2315円(税別)

・3ヵ月利用券:5463円(税別)

また、PS Nowを利用するにあたって「PlayStation Now for PC アプリ」のインストールはもちろんだが、いくつか必要なモノがあるので事前に用意しておこう。

PCでPS Nowを使うために必要なモノ

・推奨スペックを満たしたPC(後述)

・DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラー(USB ケーブル接続 or DUALSHOCK 4 USB ワイヤレスアダプター接続)、もしくはDUALSHOCK 3 ワイヤレスコントローラー(USB ケーブル接続)

・5Mbps以上のインターネット接続

・PlayStation Network アカウント

・PS Now 定額制サービス、または7日無料体験への加入

PC推奨スペック(予定)

・Windows 7 SP1,8.1または10

・300MB以上の空き容量

・2GB以上のRAM

・3.5 GHz Intel Core i3または3.8 GHz AMD A10以上

・サウンドカード

・USBポート

クラウドサービスなので、PCの性能よりも安定したインターネット接続環境が必要だ。PC以外でPS Nowを利用するときにも共通していることだが、デバイス上でゲームへの操作情報をクラウド側に送信し、クラウド側からは映像をストリーミング配信しているからである。

PS3のゲームがPCでも遊べる それだけでうれしい

さて、ここからは事前に実施した「PlayStation Now for PC アプリ」体験会でのプレイインプレッションをお届けしよう。

体験会で使用したPCはノート型(Lenovo)とデスクトップ型(HP)のメーカー製2機種。どちらも一般的な性能のPCだったため、スペックはそこまで必要ないと感じられる。

PCにインストールした「PlayStation Now for PC アプリ」を起動すると、おなじみのPS Nowの画面が表示される。PCならではの機能として、PS Nowの画面をフルスクリーンだけでなくウィンドウ表示もできるのがうれしいポイント。画面いっぱいのフルスクリーンで楽しむことはもちろん、ウィンドウ表示にすることで攻略サイトを見ながらプレイ、なんてこともできそうだ。

PS Nowのメニュー画面ではマウスやキーボードは使えるが、ゲーム起動後はキーボードやマウス操作は受け付けなくなり、DUALSHOCK 4 ワイヤレスコントローラーなどのコントローラーを使うことになる。ちなみに、DUALSHOCK 4を使う際は、すでに発売中の「DUALSHOCK 4 USB ワイヤレスアダプター」を使うことで、DUALSHOCK 4とPCを無線接続できるようになる。価格は2980円(税別)。

DUALSHOCK 4 USB ワイヤレスアダプター

実際に体験してみた第一印象として、ロードなどの読み込みが速いというのが挙げられる。インターネット接続環境にも左右されるが、ゲーム起動からプレイ中のロードもかなり快適なのは魅力だ。さらに、操作時の遅延もまったく気にならなかったため、PlayStation 4でPS Nowを利用しているのと変わらない感覚でプレイできる。

また、先述したようにクラウドからストリーミングでゲームが映し出されるため、PCの性能をそこまで使わないのも魅力のひとつ。あくまでも参考値に留めてほしいが、デスクトップ型PCでPS Nowを利用したときのCPU使用率は最大で10%程度だった。

そしてなによりも、これまでPCで遊べなかったゲームがPS Nowにはあるというのが最大の推しどころ。それこそ、「アンチャーテッド」シリーズをPCでも遊びたいというユーザーは多かったのではなかろうか。SIEさんに対しての言い方はアレかもしれないが、PS Nowに加入さえすれば新しくゲームを買う必要がなくなってしまうほどタイトルが充実しているのもうれしい。

もちろんオンラインプレイにも対応。「GUILTY GEAR」といった格闘ゲームも、これまでどおりオンラインで対戦できるようなので安心してほしい。ちなみに、SIEの担当の方いわく「PC版PS Nowで使うコントローラーは、DUALSHOCK 4もしくはDUALSHOCK 3を“推奨”しています」とのこと。繰り返すが“推奨”とのことだ。

PC版でのサービス開始は2017年春を予定とのこと。「アンチャーテッド」を始めとするPS3のゲームがPCで遊べるようになる日も近いぞ!

※記事内で使用している画像は開発中のものです

©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

