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スマホの再生システムに合わせてサウンドが最適化される「ドルビーオーディオ」対応

UQ mobile、下り最大150Mbpsで2万円台の「BLADE V770」2月24日発売

2017年02月20日 16時25分更新

文● 田沢／ASCII

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　UQ mobileは2月20日、2017年春の新機種「BLADE V770」の販売開始日を発表した。UQ mobile取扱店舗では2月24日、UQオンラインショップでは2月24日9時から販売を開始する。価格は2万8620円。

　BLADE V770は曲面エッジが手に馴染むボディーと鮮明な5.2型フルHD液晶パネルが特徴。スマートフォンの再生システムに合わせてサウンドが最適化される「ドルビーオーディオ」に対応しており、高品質なサラウンドサウンド体験が可能だ。

BLADE V770
メーカーZTE
ディスプレー5.2型
カメラメイン：およそ1300万画素CMOS／サブ：およそ500万画素CMOS
バッテリー2540mAh
OSAndroid 6.0
チップセットSnapdragon 617（MSM8952）（1.5GHZ）
メモリー2GB
外部ストレージmicroSDXC（最大128GB）
通信速度下り最大150Mbps（LTE）
通信機能IEEE802.11b/g/n、Bluetooth 4.1、テザリング対応
カラバリゴールド、グレー
サイズおよそ幅72.5×高さ147×厚さ7.6mm
重量およそ145g

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