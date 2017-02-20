スマホの再生システムに合わせてサウンドが最適化される「ドルビーオーディオ」対応
UQ mobile、下り最大150Mbpsで2万円台の「BLADE V770」2月24日発売
2017年02月20日 16時25分更新
UQ mobileは2月20日、2017年春の新機種「BLADE V770」の販売開始日を発表した。UQ mobile取扱店舗では2月24日、UQオンラインショップでは2月24日9時から販売を開始する。価格は2万8620円。
BLADE V770は曲面エッジが手に馴染むボディーと鮮明な5.2型フルHD液晶パネルが特徴。スマートフォンの再生システムに合わせてサウンドが最適化される「ドルビーオーディオ」に対応しており、高品質なサラウンドサウンド体験が可能だ。
|BLADE V770
|メーカー
|ZTE
|ディスプレー
|5.2型
|カメラ
|メイン：およそ1300万画素CMOS／サブ：およそ500万画素CMOS
|バッテリー
|2540mAh
|OS
|Android 6.0
|チップセット
|Snapdragon 617（MSM8952）（1.5GHZ）
|メモリー
|2GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大128GB）
|通信速度
|下り最大150Mbps（LTE）
|通信機能
|IEEE802.11b/g/n、Bluetooth 4.1、テザリング対応
|カラバリ
|ゴールド、グレー
|サイズ
|およそ幅72.5×高さ147×厚さ7.6mm
|重量
|およそ145g