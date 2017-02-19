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カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンも利用できる

20%オフ！ 第7世代Core i7搭載ノート「LIFEBOOK AH WA3/B1」

2017年02月19日 07時00分更新

文● 田沢／ASCII

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　富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。

　各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。

富士通 FMV LIFEBOOK AH

15.6型ノート「LIFEBOOK WA3/B1

「LIFEBOOK WA3/B1」

　キャンペーン対象製品のひとつは、15.6型「LIFEBOOK AH90/B1」のカスタムメイドモデル「LIFEBOOK WA3/B1」で、主な構成例は以下の通り。

　通常の直販価格は21万384円からで、20％オフクーポンを利用すると16万8307円からとなる。

  • ・Core i7-7700HQ
  • ・8／16GBメモリー
  • ・15.6型（1920×1080ドット）タッチ
  • ・500GB HDD／1TB ハイブリッドHDD／256GB SSD／512GB SSD
  • ・BDXL対応Blu-ray Discドライブ
  • ・なし／Office Personal Premium／Office Home and Business Premium
  • ・Windows 10 Home（64bit）

クーポン＆特典内容
特典内容効果対象
割引クーポン
25％オフWU1/X
24％オフWA2/B1、WA2/A3
22％オフWA1/A3、WS1/B1
20％オフWF2/A3、 WF1/B1、WA3/B1、WU2/B1
18％オフWD2/A3、WQ2/B1、
16％オフQH35/B1
15％オフWD1/A3
10％オフUH90/B1、UH75/B1
メモリーアップグレード8／12／16GBメモリーへ、通常ウェブ価格の半額で変更可能カスタムメイドモデル
CPUアップグレードCore i7、i5へ、通常ウェブ価格の5000円オフで変更可能WA2/A3シリーズ
Blu-ray Discドライブの追加Blu-ray Discドライブの追加が通常ウェブ価格の4000円オフWA1/A3、WA2/B1、WA2/A3シリーズ
液晶アップグレードタッチ対応ディスプレー搭載モデルへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能WS1/B1シリーズ
液晶アップグレードWQHD（2560×1440ドット）ディスプレーへ、通常ウェブ価格から5000円オフで変更可能WS1/B1シリーズ
OfficeKINGSOFT Officeが最大3000円オフで追加可能カスタムメイドモデル
富士通純正オプション品本体と同時購入で、通常ウェブ価格から半額カスタムメイドモデル
送料無料全製品
保証期間のアップグレード3年 延長保証（通常保証の期間延長＋2年間）が無料カスタムメイドモデル
5年 延長保証（通常保証の期間延長＋4年間）が1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：ホームノートが1万80円
ワイド保証（3年間の保証拡張）：モバイルノートが1万3160円
富士通 FMV LIFEBOOK AH
富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
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